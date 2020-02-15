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迎新季，洛阳高校尽显古道热肠
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-10-11 10:09

　　昨日，洛阳理工学院、洛阳职业技术学院、河南林业职业学院等多所驻洛高校迎来2020级新生。这些高校纷纷推出多项人性化服务，让来自全国各地的新生感受洛阳人民的古道热肠。

　　“欢迎学弟学妹来到洛阳，开启全新的大学生活。”在洛阳理工学院镜月广场，面对走下免费大巴车的新生，两名身穿汉服的“小哥哥”彬彬有礼，热情相迎。当天，来自全国30个省份的8316名新生陆续抵达洛阳理工学院。

　　广场上，各院系设立的新生接待处整齐排列，前来报到的新生将报到所需材料上交后，领取钥匙、校园一卡通等物品，即可前往宿舍，整个过程仅需3分钟。

　　“学校的‘数字迎新系统’实在太方便了！”从河北来洛送孩子的孙女士由衷地赞叹道。在镜月广场新生报到处，一个大屏幕上不断刷新着最新的报到人数、新生名字和所在学院信息。据介绍，通过“数字迎新系统”，学生在家即可在线缴纳学费，完成14天健康状况的申报，并通过学生工作群，了解报到所需的手续和物品。通过该系统的大数据分析技术，学校管理人员能详细掌握每一名新生的列车车次、抵洛的具体时间等信息，准确预测学校每天报到的人数和峰值，及时协调安排大巴车到站迎接，组织志愿者做好各项服务。

　　当天，在洛阳职业技术学院伊滨校区，8000余名2020级新生，带着憧憬与梦想，步入大学校园。

　　为做好常态化疫情防控相关措施，保障广大师生健康安全，洛阳职业技术学院简化报到流程：学生经过消毒、体温测量后进入校门，在新生接待站查验纸质版《新生报到前14天健康状况记录卡》等资料后，接受人脸识别系统核验身份信息即可前往宿舍。该校在火车站、长途汽车站等地均设置迎新接待点，安排部署车辆、组织志愿者迎接新生。

　　针对贫困学子，洛阳多所高校开辟“绿色通道”，为新生提供生源地信用助学贷款咨询办理等“一站式”服务，为这些学生解除后顾之忧。(洛报融媒记者 孟山 文/图 通讯员 赵燕昌 赵博)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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