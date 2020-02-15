河南省认定10所示范高校，洛阳一高校入选！

今日，河南省教育厅公布全省首批深化创新创业教育改革示范高校名单，洛阳师范学院名列其中。 今日，河南省教育厅公布全省首批深化创新创业教育改革示范高校名单，洛阳师范学院名列其中。 据介绍，深化高等学校创新创业教育改革，是实施创新驱动发展战略、促进经济提质增效升级的迫切需要，是推进高等教育综合改革、促进高校毕业生更高质量创业就业的重要举措。 按照相关要求，此次开展的河南省深化创新创业教育改革示范高校认定工作涉及高校管理机制、课程建设、教法改革、实践训练、教学管理、教师队伍建设等内容。 其中，在课程建设方面，高校须将创新创业教育融入相关专业课程，面向全体学生开设研究方法、学科前沿、创业基础、就业创业指导等方面的必修课和选修课，并纳入学分管理，建立在线开放课程学习认证和学分认定制度。在实践训练中，建设能够集中开展创新创业教育的实践平台；建设的专业实验室、虚拟仿真实验室、创业实验室和训练中心等基本覆盖相关专业学生；结合学科专业实际，依托大学科技园、大学生创业园、创业孵化基地和小微企业创业基地等，建设一批学生校外实践教育基地；积极实施大学生创新创业训练计划，组织举办或引导学生积极参加“互联网+”大学生创新创业大赛等各类科技创新、创意设计、创业计划等专题竞赛，并获得优异成绩。此外，在教学管理方面，设置了合理的创新创业学分，建立创新创业学分积累与转换制度，为有意愿有潜质的学生制定创新创业能力培养计划，建立创新创业档案和成绩单，出台了弹性学制相关规定，允许学生休学创新创业，设立创新创业奖学金；学生创新创业成果在评先评优、提前毕业、免试保研等工作中予以认定加分。 河南省深化创新创业教育改革示范高校认定工作于今年6月启动，经高校申报、评审和学校答辩，共有10所高校入选首批示范高校名单。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 金宜洛）