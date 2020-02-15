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洛阳高校掀起“厉行节约、反对浪费”活动热潮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-25 18:46

　　烩面分量比“肚量”大，想吃又怕剩下，怎么办？想尝遍学校餐厅美味，奈何心有余而“胃不足”，如何是好？近期，随着洛阳高校学生陆续返校，众多高校全面启动“制止餐饮浪费行为”主题活动，出实招，见实效，引导学生珍惜粮食，杜绝舌尖上的浪费。

洛阳师范学院学生用“光盘”免费换取水果

　　“以前餐厅阿姨打的饭菜总吃不完，现在可以根据饭量选择称重餐或者‘小份饭’，吃得干净，还能领到水果，真贴心。”25日中午，洛阳师范学院学前教育学院大二学生张雅君说。“想吃的菜太多了，如今有了自选称重餐，每样菜只用打一点点，口味丰富还能吃干净。”端着选好的菜品等待称重，该校新闻与传播学院大三学生王依高兴地说。

　　近日，洛阳师范学院举行“拒绝浪费餐餐光盘从我做起”活动启动仪式，向全体师生发出倡议，在全校范围内广泛宣传，设置“拒绝浪费餐餐光盘从我做起”承诺墙，聘请学生作为就餐监督员，开展主题有奖征文活动。该校推出“小份菜、半份饭”“光盘送水果”“光盘行动”徽章等措施，鼓励广大师生传承节俭美德，践行“光盘行动”。在该校多个餐厅的餐具回收台旁，近期新增了免费的“水果摊”，同学们践行光盘行动，便能免费领取苹果、橘子、梨等水果。

洛阳职业技术学院学生就餐后上交空盘子

　　24日下午，洛阳职业技术学院召开“制止餐饮浪费，争创文明餐厅”动员大会，并启动“文明节约餐厅”“文明节约窗口”创建活动。该院有关负责人向全体师生及餐厅从业人员发出倡议：积极响应中央号召，制止餐饮浪费，培养勤俭节约的好习惯；实施“明厨亮灶”工程，不断提升餐厅服务保障水平，争创文明餐厅，为师生营造清洁、文明、舒适、安全节约的就餐环境。

　　动员大会上，该院后勤管理处膳食中心相关人员就“制止餐饮浪费行动，切实培养节约习惯”作出承诺，并在学生中展开问卷调查，详细了解学生对菜品质量、分量、口感和营养卫生情况的实际诉求，制定科学改进措施。学生代表宣读了“光盘行动”倡议书，并在倡议横幅上郑重签名，表达对厉行节约、反对浪费的承诺。

　　此项活动启动以来迅速得到广大师生的支持。25日，该院后勤管理处膳食中心负责人杜建刚接受采访时表示，以前每天的餐余垃圾能装满近两个泔水桶，如今不到一桶，大多还是骨头果皮等，剩菜剩饭现象已很难见到。

洛阳理工学院道路两侧随处可见的宣传提示

　　25日下午，洛报融媒记者在洛阳理工学院看到，道路两侧随处可见“拒绝舌尖上的浪费”等相关宣传提示。该校有关负责人表示，新学期开学以来，学校通过传统媒体与新媒体相结合的方式，大力营造文明就餐环境。同时，从原材料采购、储存、加工、出售等环节开展源头管控，规范餐饮制作，减少浪费。如今，广大师生们自觉践行“光盘行动”，厉行节约在校园内蔚然成风。

　　（洛报融媒记者 孟山 通讯员 朱荣娜 常书香）
[ 责任编辑：潘亮]
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