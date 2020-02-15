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洛阳高校志愿者服务央视中秋晚会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-18 11:19
 

　　17日晚，应天门北广场上一派忙碌景象。

　　“注意安全，请走这边”“好的老师，我这就过去”……人群中，高高瘦瘦的付达正忙着指挥车辆通行——自参加央视中秋晚会志愿服务后，他就成了编外“交警”，每天参与车辆调度。

　　付达今年21岁，是洛阳理工学院大四学生。央视中秋晚会落户洛阳后，团市委联合河南科技大学、洛阳理工学院、洛阳师范学院招募志愿者，付达得知消息后，第一时间报名，最终经过选拔和培训，成为服务晚会的志愿者。

　　“来洛阳快四年了，我喜欢这里。”谈及这次做志愿者的感受，老家在新乡的付达坦言，洛阳在他眼里十分美好。他说，这里的文化底蕴和发展劲头让他振奋不已，能作为洛阳志愿者服务这样大型的晚会让他终生难忘。而且，他有志于将来从事传媒工作，没想到在毕业前得到了这样一次珍贵的“实习”机会，“真是太惊喜了”。

　　团市委相关负责人介绍，他们从三所高校共招募了450名志愿者，协助导演组开展工作。

　　“专业、热情、周到，这是志愿者的信念。也是咱洛阳的待客之道。”付达说。（洛报融媒记者 赵硕 通讯员 王汇杰 文/图）
[ 责任编辑：席倩倩]
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