录制MV迎新生　洛阳这所高校被网友点赞

“麻烦给我的学生来一杯Mojito，我喜欢阅读他上课时的眼眸……”9日晚，由洛阳职业技术学院信息技术与城建学院录制的迎新生MV正式上线。这首MV改编自周杰伦的新曲《Mojito》，充满拉丁风情的音乐和极富校园生活的歌词碰撞出的火花，让众多网友大呼“上头”。

“麻烦给我的学生来一杯Mojito，我喜欢阅读他上课时的眼眸……”9日晚，由洛阳职业技术学院信息技术与城建学院录制的迎新生MV正式上线。这首MV改编自周杰伦的新曲《Mojito》，充满拉丁风情的音乐和极富校园生活的歌词碰撞出的火花，让众多网友大呼“上头”。

10日，洛报融媒记者联系上了这首MV的主创人员——洛阳职业技术学院信息技术与城建学院教师夏丽红。据夏老师介绍，改编MV是受到网友发布的翻唱视频的启发，学院师生想用这种特别的方式缓解新生入校的陌生感，展示新校区的良好环境，同时对新生普及疫情防控和防电信诈骗相关知识。

经过半个多月的策划，主创团队对每一句歌词反复推敲，形成定稿。此后，他们又用近一周时间拍摄视频，后期录音剪辑。MV中的群众演员为学院大二年级学生，一袭红裙担任主唱的是该学院吕俊楠老师，她那低沉而富有磁性的嗓音贯穿整部MV。

“以全新的‘打开方式’，迎接新生。这样的学校温暖而充满活力。”“看完这个MV，真想去这所学校看看。”对于这首MV，网友们给予了高度的评价。

那么，这个MV到底都有哪些内容，一起瞧瞧吧。（洛报融媒记者 孟山 通讯员 常书香）