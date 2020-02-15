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王琰君带队专题调研隋唐大运河国家文化公园、隋唐大运河国家文化博物馆项目
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-10-10 08:32

　　昨日，市委常委、常务副市长王琰君带队专题调研隋唐大运河国家文化公园、隋唐大运河国家文化博物馆项目，并召开现场办公会，协调解决项目推进中遇到的问题。

　　王琰君强调，隋唐大运河国家文化公园项目是落实好大运河文化带国家战略，助力洛阳打造国际人文交往中心的一项惠民工程。老城区、瀍河区、洛阳文保集团和市直相关部门要提升站位，切实履行职责，做好服务，全力以赴加快重点项目建设。要加强要素保障，市发改、财政、文广旅、自然资源规划部门要做好协调调度，聚焦项目建设过程中出现的困难和问题，及时跟踪协调解决。要严把工程质量，按照大气污染防治工作的相关要求，既要加快项目进度、保证工期，更要有效遏制各类扬尘污染现象，依法依规做好施工安全、工程质量等方面工作。要明确时间节点，倒排工期，压茬推进，确保明年4月底前，隋唐大运河国家文化公园水系、广场、道路等主体建设完成，并完成地面绿化工程；明年7月底前完成地下停车场建设和地下空间装修工程，公园地上景观建筑完工投用。隋唐大运河国家文化博物馆明年6月底前主体建筑封顶，同步开展展陈施工。明年国庆节前，博物馆建成投用，文化公园对外开放。（记者 李迎博）
[ 责任编辑：马佳佳]
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