王琰君到涧河市区段巡河调研

昨日，市委常委、常务副市长、涧河市级河长王琰君带领涧西区、西工区和市直相关部门负责同志到涧河市区段巡河调研，现场督导推进涧河治理工作。

昨日，市委常委、常务副市长、涧河市级河长王琰君带领涧西区、西工区和市直相关部门负责同志到涧河市区段巡河调研，现场督导推进涧河治理工作。

王琰君先后到涧河彩虹桥至丽新路桥、辽宁路凯旋桥至中州路桥、唐宫西路至芳华路段，查看涧河治理进展情况，现场协调解决涧河治理过程中存在的问题。他还来到衡山路西侧谷东村、红卫村，协调拆迁安置地块的规划问题。

王琰君强调，涧西区、西工区和市直相关部门要进一步明确任务，统筹安排和实施各项基础配套工程，按照时间节点压茬推进。要科学规划，生态绿化、路网建设、拆迁安置等各项任务同步实施，确保9月底前出形象、见成效，及早实现涧河水清岸绿、路网环通。要在抓好涧河沿岸“乐道”建设的同时，提升改造污水泵站、路灯、监控等市政设施，完善沿岸小区停车场等配套设施，更好地满足居民需求。沿河棚改房、村庄要做好整体规划，提前做好村民安置等工作，让涧河综合治理成效早日惠及群众。要进一步提升站位，时刻紧绷防汛这根弦，加强隐患排查整治，在提升治理能力中确保涧河安全度汛。(记者 李迎博)