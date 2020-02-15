王琰君到新安县调研“引热入洛”工程进展情况

7日，市委常委、常务副市长王琰君带队赴新安县，调研“引热入洛”工程进展情况，并召开现场办公会，协调解决项目推进中遇到的问题，要求加快进度，确保项目按目标完成。

7日，市委常委、常务副市长王琰君带队赴新安县，调研“引热入洛”工程进展情况，并召开现场办公会，协调解决项目推进中遇到的问题，要求加快进度，确保项目按目标完成。

新安县“引热入洛”工程总投资8.39亿元，建设周期为2020年3月至10月。项目在建成投运后，将扩大供热面积约2250万平方米，不仅可推动煤电企业由“供电”向“供热”转变，而且能够优化全市能源结构、改善大气环境质量，完善洛阳城市区供热功能。

王琰君强调，新安县和市直相关部门要提升站位，强化大局意识、责任意识，全力以赴加快重点项目建设。市城市管理局要加强各方协调，把工作地点搬到项目现场，及时发现、解决问题；洛新快速通道隧道段要加快其他各类管道及通信线路的施工进度，确保9月20日前热力管道进场施工。要强化节点，项目施工单位在做到文明施工、规范施工的前提下，充分考虑天气变化等因素，加大机械、人力投入力度，实时调度、精准施策，确保供热管网新安县城段9月30日前施工完毕。要严格标准，在工程竣工后按照道路恢复标准高质量施工，确保道路恢复质量无隐患。要紧盯目标，攻坚克难抓进度，保障质量抢工期，确保“引热入洛”工程10月20日前全面竣工，为今冬采暖季向市区供热奠定基础。（记者 李迎博）