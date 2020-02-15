王琰君检查督导文明城市创建工作

昨日，市委常委、常务副市长王琰君深入涧西区老旧小区、社区服务中心、农贸市场等重点部位，检查督导文明城市创建工作。

昨日，市委常委、常务副市长王琰君深入涧西区老旧小区、社区服务中心、农贸市场等重点部位，检查督导文明城市创建工作。

在涧西区政务服务中心，王琰君详细询问窗口设置、办事流程，实地查看了充电桩、育婴室等便民设施。在周山路街道周山社区、重庆路街道第三社区公共服务中心，王琰君查看了城市书房、文化活动室等，对存在的问题和不足要求28日前整改到位。在20号街坊通用小区，当了解到该小区通过自治实现邻里和睦，王琰君给予了充分肯定。随后，王琰君来到重辉游园、侯哥生鲜重辉菜市场，与市民、商户拉起家常，勉励相关部门要坚持创建为民、创建惠民，不断提升人民群众获得感幸福感。在南昌路丽春路路口，王琰君查看了南昌路提升改造工程进展情况，要求规范周边文明交通秩序，营造安全、文明出行的良好氛围。

王琰君在检查中强调，文明城市创建是城市发展、经济转型、民生改善之需。各级各部门要坚持高标准严要求，把改善硬环境与优化软环境结合起来，进一步提升城市形象品位和群众幸福指数。要创新体制机制，不断完善老旧小区周边的公共配套设施，探索市场化管理，实现经济、社会、生态效益多赢。要注重规划设计，着力做好重点场所、重点路段、重点区域的形象提升，加大户外公益广告宣传力度，弘扬社会新风尚、传递社会正能量。(记者 李迎博)