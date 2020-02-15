王琰君到伊川县、嵩县部分工地、企业等暗访督查安全生产工作

1日，市委常委、常务副市长王琰君到伊川县、嵩县，深入部分工地、企业、超市，暗访督查安全生产工作。

1日，市委常委、常务副市长王琰君到伊川县、嵩县，深入部分工地、企业、超市，暗访督查安全生产工作。

王琰君先后来到伊川县滨河新区伊龙路新建工程、文正大道、南环路(新城大道)、忠旺伊川铝精深加工基地等项目建设现场，详细了解施工单位安全生产监督管理、隐患排查等落实情况。在洛阳洛耐希利科新材料有限公司、洛阳顺势药业有限公司，王琰君要求企业严格落实安全生产操作规程和各项制度，加强日常安全监管，把安全生产的每一个环节抓实抓细抓到位。他还来到伊川长申广场、大张超市嵩县店等人员密集场所，仔细检查安全出口、消防设施、消防控制室值班备守等情况。

王琰君强调，要牢固树立安全发展理念，时刻绷紧安全生产这根弦。伊川、嵩县政府要进一步压实属地责任，坚持问题导向，做到责任落实到位、监管覆盖到位、制度执行到位、隐患整改到位；企业要担负起安全生产主体责任，不断提高企业人员的安全管理水平，预防重特大安全生产事故的发生；市应急管理局要履行监管责任，加强对重点领域、重点企业的督导检查，确保全市安全生产形势稳定。要突出重点，聚焦问题事故多发、风险隐患较大的危化、交通、消防、建筑施工等重点领域，全面排查风险隐患，不留盲区和死角。要强化协调管理，加强路面疏导保畅工作，有效缓解节假日期间高速公路等道路交通拥堵状况，消除安全隐患，确保人民群众过一个平安快乐的中秋国庆长假。(记者 李迎博)