央视秋晚在洛阳举办，千年古都魅力再现：古韵新风洛阳城

“山融于水，诗融于文，业融于城，古今融于洛阳，以天地造化之美，绘天下共羡之都，这里是洛阳，一个‘古今辉映、诗和远方’的地方……”最近一段时间，央视发布的洛阳最新城市宣传片刷爆了洛阳人的朋友圈。

“山融于水，诗融于文，业融于城，古今融于洛阳，以天地造化之美，绘天下共羡之都，这里是洛阳，一个‘古今辉映、诗和远方’的地方……”最近一段时间，央视发布的洛阳最新城市宣传片刷爆了洛阳人的朋友圈。随着央视秋晚官宣在洛举办，又一个“洛阳时间”开启。

央视秋晚在洛阳圆满完成7天的录制，“买遍中国·助力美好生活”全国巡回带货直播河南站活动在洛阳举行，还有《云游中国》《航拍中国》等多档央视节目来洛录制，从不同角度呈现了河洛大地正在奏响的新时代文旅融合交响曲，“古今辉映、诗和远方”的城市魅力完美地展现在聚光灯下。

恢宏大气应天门 记者 曾宪平 摄

应天门前，感受“一眼千年”

央视秋晚在洛录制期间，央视新媒体推出的“央视秋晚探班主持人带你探访录制现场”系列直播，吸引超过2300万人次观看。在多场直播中，夜幕下流光溢彩的隋唐洛阳城明堂、天堂，灯火通明、恢宏大气的应天门城楼，不仅让在此接受采访的演员们深感震撼，也让全国网友认识了“古今辉映、诗和远方”的洛阳。

在央视秋晚总撰稿杨启舫看来，站在应天门前能明显感受到“一眼千年”，由天堂、明堂等建筑组成的中轴线，让人充分体会到洛阳“古今辉映”的城市魅力。同时，应天门坐落在城市繁华地段，有着满满的“人间烟火气”。

从原本叠压在地下的历史遗存，到如今备受追捧的“文化新地标”，应天门及其所在的隋唐洛阳城国家历史文化公园，见证了洛阳推动大遗址保护持续发展的创新和实践，也逐渐“化身”为讲述华夏历史、传播中华文明的重要阵地与窗口。

洛阳是文化遗产高度集中区域，遗址区和历史街区保护面积占城市建成区面积的52%，大遗址保护范围占规划区面积的13%以上。

近年，我市牢固树立“保护为先、传承创新、合理利用”理念，让记载于典籍中的河洛文化“走出来”，让承载着历史记忆的文化遗址“活起来”。眼下，我市正加紧建设隋唐洛阳城国家历史文化公园，着力打造包括应天门在内的隋唐风貌核心展示区。今年年底前，天街北延二期和三期、永通门里坊展示路等项目将全面完成；到2023年，宫城区玄武门遗址保护展示、九洲池遗址保护展示工程二期等项目也将陆续完工，丰厚的历史遗产将再现辉煌。

夜晚的龙门石窟非常迷人 记者 高山岳 摄

夜游龙门，体验“梦回大唐”

乘坐画舫畅游伊河，欣赏夜间龙门山色；拾级而上探寻石窟，灯光映衬优美静谧……央视秋晚唯一外场探班直播来到龙门石窟，央视秋晚4位主持人带领网友夜游龙门，领略石窟造像的别样风采，体验“梦回大唐”的古都魅力。

今年5月，随着我市“古都夜八点”文旅消费活动的开展，龙门石窟景区推出“伊水禅意游”“石窟品鉴游”“伊阙胜迹游”三大特色主题夜游线路，凭借现代灯光照明技术、匠心独运的照明设计，使亮化效果更突出。龙门古街文艺表演吸引眼球，特色小吃满足味蕾，夜晚的石窟魅力华丽绽放。今天的龙门石窟，以生态为底色，以科技为画笔，绘就了“诗史容融、诗和远方”的画卷，点亮了“夜洛阳”，激活了“夜经济”。

“夜经济”体现一座城市的活力、魅力和竞争力，反映的是一座城市的繁荣程度和现代化水平。自今年5月以来，为了促进文旅行业全面复苏，满足文旅消费需求，我市不断创新旅游产品、丰富消费业态、推出优惠政策，持续打造“古都夜八点”文旅消费品牌，推动“吃、住、行、游、购、娱、康、演”提质扩面，统筹提升“夜经济、夜品位、夜美丽”，龙门石窟、隋唐洛阳城、老城十字街、洛邑古城、西工小街等已成为洛阳夜间网红打卡地，让古都的诗情画意美起来，让洛阳的消费活力动起来。

古色古香西大街 记者 张光辉 摄

漫步老城，遇见“古韵新风”

19日晚，古色古香的洛邑古城迎来一批特殊的游客——央视新闻《云游中国》河南站直播来到洛邑古城，1000多万名网友跟随记者的镜头，逛古城、赏夜景、品非遗、尝美食……古风古韵与现代科技完美融合的洛邑古城，成为网友心中的“诗和远方”。

老城是洛阳历史上存续时间最长的古城，历史悠久，文化底蕴深厚。出了洛邑古城北门，沿着东大街、西大街漫步，踩着青石板路，古色古香的店铺鳞次栉比，夜晚的十字街夜市人声鼎沸、美食飘香，处处洋溢着生机和活力……老城已成为许多来洛游客的必游之地。

近年，依托历史文化资源，老城区坚持“城市修补、生态修复”的“双修”理念，积极推进“百城建设提质工程”，切实留住“老城老街老巷子，老墙老院老房子，老门老户老名字，老号老店老铺子”的老城记忆，着力打造“传统与现代交汇、古韵与新风交融”的历史文化传承创新示范区和区域性商贸中心。

文化是一个地方的“根”与“魂”，老城区只是我市塑造“古韵新风”城市风貌的一个缩影。

近年，我市着力推进以文“化”城，在城市建设中更加坚定文化自信，把历史文化元素融入城市规划建设管理各环节、融入群众生活，塑造“古韵新风”的豫西特色城市风貌，持续提升古都文化的传播力、辐射力和影响力。

花瓣造型的路灯，底座上雕刻的牡丹显得端庄大气；重檐斗拱，红柱灰瓦，唐风公交站亭显得古朴典雅……如今，遍布洛阳市区大街小巷的“城市家具”，都在一个个细节中融入具有洛阳特色的历史文化元素，展示这座千年古都的人文精神。

时代气息和千年古都的文化底蕴完美融合，拂去历史沧桑，焕发出城市新气象，愈加彰显“古今辉映、诗和远方”的城市魅力。(记者 李冰)