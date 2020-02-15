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央视秋晚落户洛阳引发网友强烈共鸣 开放创新奏响千年古都自信乐章

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-23 08:25

　　“这一刻，应天门的一扇门，让洛阳人重启神都遗失千年的自信！”9月15日，网友“清雅小居”通过我市某网络论坛发表文章《一扇门重启神都遗失千年的自信》，从央视秋晚落户洛阳后市民、网友直线上升的自信心，谈及近年我市在推进城市建设、传承历史文化、提升城市品位等方面取得的成绩，引发众多网友共鸣。

　　昨日，面对记者，“清雅小居”介绍了创作这篇文章的初衷：“每天看到朋友圈内‘刷屏’的城市美景和大家对洛阳的由衷赞美，我特别感动，央视秋晚选择洛阳，是对咱城市发展的充分肯定，于是我随手写下这些文字，几乎一气呵成！”

应天门、明堂、天堂、九洲池遥相呼应，景点连成片，从明堂放眼望去，应天门气势恢宏(资料图片)

　　为洛阳点赞，自信心和幸福感“刷屏”

　　晒烟花、晒应天门、晒美不胜收的夜景……最近，随着央视秋晚在洛录制，洛阳人的微信朋友圈被各种花式“晒城市”的美图“刷屏”，市民、网友纷纷变成“城市代言人”为洛阳点赞。

　　“古今辉映，大美洛阳。”“千年古都，大放异彩。”“家住洛阳，我骄傲。”……

　　实际上，从几年前隋唐洛阳城天堂明堂全面开放，到洛邑古城、应天门、九洲池、二里头夏都遗址博物馆等陆续建成并迅速成为热门打卡地，类似的“全民代言”在洛阳已多次出现，且热度一次比一次高。

　　如此频繁高调地“晒城市”，洛阳人的自信和底气来自哪里？近年，我市不断提升的城市内涵和品质就是最好的答案。

　　和“清雅小居”一样，最近一段时间，无数的洛阳人通过微信朋友圈等网络渠道，抒发着几乎溢出屏幕的自信心和幸福感。

　　网友“一宁”：身为洛阳人，感到无比骄傲和自豪。

　　网友“聖”：洛河畔、龙门山，美好中华，这里是洛阳。

　　网友“杨晓”：一眼千年、古今辉映，大美洛阳。

　　文字、图片、视频……市民、网友花式“晒洛阳”，也引来了外地网友的普遍关注。看到应天门美不胜收的夜景和璀璨烟花后，陕西网友“悠然”不由得感叹：“只为这一眼，我已爱上洛阳。”还有海外学子通过微博向洛阳“喊话”：“根在河洛，我一定要回去看看！”

　　在“清雅小居”看来，引发洛阳人自信心爆棚的直观原因来自一扇门——应天门，而在这扇门背后，是洛阳坚持开放引领、加快创新步伐所带来的幸福感和获得感。

　　历史绽放新魅力，链接“诗与远方”幸福感

　　中秋节临近，亲友假期访洛，您打算推荐哪些景点？以往，在不少老洛阳人眼中，龙门石窟、白马寺、关林“老三篇”是必不可少的选择。近年，随着一项项文物保护利用工程顺利实施，洛阳的文化地标逐年增多，“东方博物馆之都”、隋唐洛阳城国家历史文化公园、二里头夏都遗址博物馆等“新三篇”影响力越来越大，成为不少游客抵洛的热门打卡地。

　　文化优势是洛阳最深厚、最持久、最具核心竞争力的优势。近年，我市立足厚重的历史文化资源优势，坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，精心打造一批城市精神标志和文旅核心展示区。“东方博物馆之都”“华夏第一王都”等一张张城市名片被擦亮，洛阳的国际知名度、美誉度和吸引力全面提升。

　　从伊河畔桨声灯影中的龙门山色，到人头攒动、美食飘香的老城十字街夜市；从炫彩夺目、令人震撼的应天门3D投影灯光秀，到古色古香、风景如画的洛邑古城……在文旅融合创新的过程中，洛阳“古今辉映”的独特气质令无数人神往，古老的历史绽放新魅力，也为身在洛阳的市民、游客链接起“诗和远方”的幸福感。

美景环绕的伊水游园“乐道”　(资料图片)

　　城市建设“加速度”，提升“宜居宜业”获得感

　　“嘿，真漂亮！”昨日上午，65岁的洛龙区居民毛建龙和老伴儿携手走上兴洛湖公园“乐道”，不由得发出赞叹。宛如彩虹的“乐道”架在空中，串联起整个公园，漫步其中，让人心旷神怡。在位于伊滨区的伊水游园，一条条新建成的彩色“乐道”同样给游人增添不少乐趣。这些“乐道”把园内儿童乐园、运动场地、城市书房、亲水观鸟平台等自然和人文景观紧密串联在一起，生态、人文、运动、休闲等元素相互融合，既有品质又有颜值。

　　近年，我市以城市双修、文明创建为载体，城市建设持续提质加速，城市环境更加宜居，城市形象更加靓丽，城市文明蔚然成风。伊洛瀍涧四水并流、碧波荡漾、水禽云集，随着洛阳河渠综合治理拓展深化，黄河干支流岁岁安澜，河岸绿廊掩映，美不胜收。黄河、伊河等多处湿地公园滋养城市绿肺，273座城市游园、190座城市书房、700公里城市惠民“乐道”，开窗见绿、出门进园、四季常绿、三季有花，洛阳正在成为一座居者心怡、来者心悦的幸福之城。

　　打造全国重要综合交通枢纽，统筹推进教育、卫生健康、养老等公共服务设施建设提升……洛阳城市建设的“加速度”，正在不断厚植区域发展新优势，持续提升群众“宜居宜业”的获得感。

　　高质量发展谱新篇，凝聚经济发展信心

　　“洛阳是座很有潜力的城市，我对这里未来的经济发展充满信心。”近日，在河南自贸区洛阳片区，刚刚拿到营业执照的“新洛阳人”李勤兴奋不已。李勤说，作为一个跨境电商企业合伙人，他看中的，是洛阳着力建设内陆地区双向开放新高地所焕发出的强大生机活力。

　　近年，我市坚持高水平开放引领高质量发展，厚植全方位高水平开放新优势，加快构建现代开放体系。伴随着高新区、自创区、自贸区“三区融合裂变”步伐加快，跨境电商综合试验区持续推进，综合保税区成功获批，越来越多的创业者来到洛阳，共同凝聚起经济发展的信心与活力。

　　奏响新时代文旅融合的交响曲，重振老工业基地雄风……奋勇争先的洛阳，正在以国际视野谋划推动副中心城市建设，以大开放形成大格局，以大格局带动大发展，再现千年古都辉煌。(记者 智慧)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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