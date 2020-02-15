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央视秋晚花开洛阳 千年古都在传承创新中坚定文化自信
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-24 08:20
游客在隋唐洛阳城国家遗址公园参观(资料图片)

　　近日，网友“清雅小居”在我市某网络论坛上发表的文章《一扇门重启神都遗失千年的自信》，引起了网友的共鸣。随着央视秋晚花开洛阳，千年古都再次盛装出镜，备受瞩目。央视秋晚舞台所在地隋唐洛阳城应天门，不仅成为各大媒体和网友关注的焦点，还成为承载洛阳人文化自信的新地标。

　　正如网友“清雅小居”在网帖中写的：“这一刻，应天门的一扇门，让洛阳人更加自信！”

　　这份自信，来源于丰厚的“家底”。

　　“洛阳地处中华腹地、黄河之滨，居天下之中。”连日来，央视发布的洛阳最新城市宣传片刷爆了洛阳人的朋友圈，大家在转发、点赞的同时，文化自豪感油然而生。

　　洛阳有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，丝绸之路、隋唐大运河、万里茶道在此交汇，有3项6处世界文化遗产，二里头夏都、偃师商城、东周王城、汉魏洛阳故城、隋唐洛阳城五大都城遗址沿洛河一字排开，举世罕见。

　　这份自信，来源于“顶层设计”的美好前景。

　　文化优势是洛阳最深厚、最持久、最具核心竞争力的优势。近年，我市立足厚重的历史文化资源优势，坚持保护固态、传承活态、发展业态，加快构建文化传承创新体系，积极融入黄河文化带、大运河文化带建设，精心打造一批城市精神标志和文旅核心展示区。“东方博物馆之都”“华夏第一王都”等一张张城市名片被擦亮，洛阳的国际知名度、美誉度提升，吸引力增强。

　　这份自信，来源于文旅融合的生动实践。

　　“谁家玉笛暗飞声，散入春风满洛城。”诗仙李白一定想不到，自己笔下的隋唐洛阳城又火了。从隋唐洛阳城明堂天堂景区开放，到“夜游九洲唐潮季”“应天门3D投影灯光秀”走红网络，再到如今央视秋晚的频频曝光，隋唐洛阳城已成为洛阳文旅新名片。

　　“过去亲友来洛阳，都是带他们去龙门石窟、白马寺、关林，现在可选的地方多了，白天逛逛博物馆，晚上去洛邑古城、应天门，洛阳越来越有看头了！”市民张晓晨说。

　　近年，我市持续在“融”字上下功夫，坚持用文化的理念发展旅游，用旅游的方式传播文化，体现“融”的理念、找准“融”的业态、发挥“融”的效果，推动文化与旅游从“物理组合”迈向“化学反应”，让“诗和远方”完美交融。

　　二里头夏都遗址博物馆、二里头考古遗址公园建成开放，偃师商城保护展示三期工程顺利进行，汉魏洛阳故城国家考古遗址公园初具规模……一个个项目的顺利实施，让一处处大遗址成为讲述华夏历史、传播中华文明的重要阵地和窗口，再现历史的辉煌。

　　“‘仓颉造字’陶瓷杯、‘洛出书’香器、‘洛城印象’拼图，每一件展品都在诉说洛阳文化，让我忍不住想带回家。”在前不久举行的第三届中原国际文化旅游产业博览会的洛阳礼物展区，游客张女士边看边说，她对洛阳文创产品爱不释手。随着文旅融合深度推进，我市文化产业不断创新发展，一系列兼具艺术性、实用性，体验感十足的文创产品为市民、游客所青睐，为源远流长的洛阳文化“代言”。

　　不忘本来、吸收外来、面向未来。在新的历史起点，洛阳正坚定文化自信，加快建设国际文化旅游名城、国际人文交往中心，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳绚丽篇章。(记者 李冰)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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