对洛阳印象如何？张信哲、邓紫棋、鹿晗、王源等明星这样说

昨日，CCTV-1新闻联播播出新闻《2020年中央广播电视总台中秋晚会在洛阳完成录制》。

昨日，CCTV-1新闻联播播出新闻《2020年中央广播电视总台中秋晚会在洛阳完成录制》。

9月19日，备受关注的2020年中央广播电视总台中秋晚会(简称央视秋晚)在洛阳结束了最后一天的录制。在7天时间里，参与央视秋晚的演员先后来洛，分批次进行了录制。演员们对洛阳印象如何？与洛阳有哪些缘分？让我们跟随央视新闻播出的央视秋晚探班直播的镜头去看看吧。

张信哲(视频截图)

曾多次来洛的央视秋晚演员张信哲，对洛阳的历史文化很感兴趣。他说：“很多年前就来过洛阳，每次来洛阳都去龙门石窟，已经去过好几次了，每次都有新鲜感。龙门石窟是去不腻的，期待有机会夜游龙门。”

“这首歌在这里唱，特别有感觉。”央视秋晚演员解晓东将和江疏影共同演唱一首抒情歌曲，他表示，洛阳是十三朝古都，在这样的环境氛围中，演唱这首歌更有一种厚重感。

央视秋晚演员邓紫棋在接受采访时说，虽然只是在舞台上表演，但已觉得有一种古色古香的感觉。在她眼中，洛阳是个充满故事的城市。

“‘洛阳亲友如相问，一片冰心在玉壶’……洛阳这个地方太有文化，太有历史了。”央视秋晚主持人任鲁豫说，“今年特别骄傲来主持这次中秋晚会，因为这是我的故乡，我是河南人，非常荣幸地把洛阳之美介绍给众多电视机前和网端的朋友。”

“想吃洛阳水席！”第一次来洛阳的央视秋晚演员周深，对洛阳的美食、美景充满兴趣，提起龙门石窟、二里头夏都遗址博物馆等洛阳的知名景点，周深直呼“都想去”。

韩雪(视频截图)

央视秋晚演员韩雪在接受采访时，还秀起了河南话：“河南真中！中秋晚会真好看！”

郎朗(视频截图)

“这次从舞台上来讲绝对是最漂亮的。”央视秋晚演员郎朗面对直播镜头，毫不掩饰对洛阳的喜爱，“这次是最有底蕴的，真正站在我们中华文明的中心，感觉是完全不一样的。”

根据古诗词改编歌曲一直是中秋晚会的特色，今年也不例外。“我唱的这首歌就跟洛阳有很大的关联。”央视秋晚演员尚雯婕透露，她制作的一些融合古诗词的音乐，抒发诗人的情怀，很适合在中秋这个时节演绎。

王源(视频截图)

“其实一下飞机，就感受到洛阳浓浓的古风古韵，还有洛阳人民的热情，好亲切！”央视秋晚演员王源说。

鹿晗(视频截图)

央视秋晚演员鹿晗和洛阳非常有缘。之前，他来过一次洛阳，在明堂、天堂景区录制节目。“看到这次央视秋晚的舞台很漂亮、很现代化，正好与周围的名胜古迹结合在一起，就是现代和古典的结合，非常漂亮，非常震撼。”鹿晗说。

张杰(右)接受采访(视频截图)

“真的太棒了！”央视秋晚演员张杰接受采访时说，“能够在应天门前古今结合的360度水景舞台上演唱，对我来讲是一种享受，希望看到这场演出的观众朋友跟家人一起好好欣赏这幅美丽的图画。”(记者 李冰)