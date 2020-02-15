央视中秋晚会为何选址洛阳应天门？晚会总撰稿杨启舫透露原因

2020年中央广播电视总台中秋晚会正在洛阳紧张录制。17日，央视中秋晚会总撰稿杨启舫接受专访，介绍了晚会筹备、录制及节目设置等方面内容。

2020年中央广播电视总台中秋晚会正在洛阳紧张录制。17日，央视中秋晚会总撰稿杨启舫接受专访，介绍了晚会筹备、录制及节目设置等方面内容。

●五月下旬，确定洛阳作为举办城市

杨启舫介绍，往年，中秋晚会的举办城市一般在春节过后确定并进行实地勘察，今年受疫情影响，时间较以往推迟了大约3个月，最终在5月下旬，经多番考量确定洛阳作为举办城市。

杨启舫说，这几年中秋晚会在海内外的影响力越来越大，它是继央视春晚之后，唯一一台面向全球华人的大型综合晚会，而中秋佳节是中华民族除了春节之外最大的一个传统节日。央视秋晚最终落户洛阳，是综合考虑历史文化、城市发展、城市形象等多重因素后的选择。

●舞台设在应天门，因为这里一眼千年古今辉映

今年的央视中秋晚会主舞台以隋唐洛阳城应天门为背景，再加上一轮圆圆的明月悬挂其中，营造出中秋佳节思乡团圆的氛围。

“举办这么一场大型晚会，是一个系统的工程，整个舞台的搭建要考虑怎么和这个城市的整体风貌融为一体，怎么能够综合地展现城市的人文、历史等多方面的因素。”杨启舫说，今年中秋和国庆双节重逢，这是19年才有一次的机遇，因此在晚会及舞台的设计方面，期待能够让全球华人在国庆和中秋这一天，既感受到我们中华民族传统佳节的温馨、温暖氛围，又能看到一个充满魅力又有文化底蕴的古都洛阳。

为什么把舞台设置在应天门？

“我们做了一个有难度的选择，因为洛阳可选的地方实在太多！”杨启舫笑称，晚会舞台要考虑历史文化和舞美的结合，在有些城市这样的场地很有限，但是在洛阳，节目组遇到的难题就是“符合这样条件的地方很多”。节目组先后走访了龙门石窟、二里头考古遗址公园等地，大家认为这些地方都适合来做中秋晚会，都能展示中华文明的起源和传承。

杨启舫说，最后选定应天门，主要有以下考虑：第一，应天门是隋唐时期政治、经济、文化活动的重要发生地，是洛阳历史和隋唐中原文化的重要证明，具有极高的历史价值，也是在不少人心中知名度颇高的“隋唐第一门”；第二，站在应天门上看，由天堂、明堂等建筑组成的中轴线，让人体会到一眼千年、古今辉映的城市魅力。在这里，通过一个镜头，既能让大家想看到洛阳的历史文化，也能让大家看到一个崭新的、充满希望的、充满活力魅力的城市；第三，应天门坐落在城市繁华地段，有着满满的“人间烟火气”，与中秋晚会以亲情、团圆、家庭为主题的氛围完美结合。在这里，大家更能感受到家庭的温暖、普通百姓的欢乐。

●首发新歌《说唱百家姓》，展示中原文化、河洛文化

杨启舫透露，今年的央视秋晚节目，中华传统文化的氛围更加浓重，家国情怀的氛围也更加厚重。

“也就是洛阳文化和河南文化的元素就更加重了。”杨启舫说，晚会设计的花好月圆、乡关何处、家国万里三个篇章，其中都暗含着中原的元素、河南的元素和洛阳的元素。

“特别是乡关何处。”杨启舫说，大家都知道，中原地区是中华文明的重要发源地，很多海外华人都会把自己自称为“河洛郎”，这是他们精神上的寄托，他们心中所谓乡关，其实就是指的洛阳或中原地区。

为追根溯源展示中华传统文化，节目组选择“百家姓”切入。“据说中国500多个姓氏中，有200多个起源于河洛地区，所以我们创作了《说唱百家姓》，集中体现中原文化。”杨启舫说，为了能够吸引各个年龄层的观众，尤其是赢得年轻人的喜欢，节目组特意邀请了TFBOYS的成员王源来演唱《说唱百家姓》，“这也是这台晚会唯一一个新创作的节目。”

●洛阳的“故事”太多，主持人串词难取舍

谈及节目筹备过程中的小插曲，杨启舫笑了，他说：“我是晚会的总撰稿，对我来说最大的难度就是遭遇‘选择困难症’，因为洛阳能够拿出来说的内容实在是太多了，不要说只有十几分钟，就是整个晚会都来讲也讲不完。”

杨启舫介绍，晚会真正给主持人讲话的时间在15分钟至17分钟之间，这个时间非常有限，而且要分成8次到9次讲述，平均一次一两分钟，“这样一来，要在众多的内容中进行取舍，真是挺困难的”。

●邀请抗疫医护人员，参与节目录制

杨启舫说，因为疫情影响，今年的央视秋晚改为录播，观演关系也发生了变化。为此，每场录制活动会邀请到600人左右的观众，他们也是节目的参与者。

这600人是谁呢？杨启舫说，节目组特意邀请了洛阳各行各业有代表性的一些优秀模范和参与抗疫的医护人员，还有环卫工人、最美洛阳人等代表，既是表达对这些英雄模范的尊重，也请他们代表洛阳人展示这个城市的精神风貌。（洛报融媒记者 智慧 实习生 王奕菲 文/图）