“丁义珍”扮演者、洛阳籍著名演员许文广：希望家乡抓住机遇，实现更大的发展

“央视中秋晚会在洛阳举办，这是难得的机遇，对家乡的发展很有利。”日前，洛阳籍著名演员许文广接受本报记者电话采访时说。

“央视中秋晚会在洛阳举办，这是难得的机遇，对家乡的发展很有利。”日前，洛阳籍著名演员许文广接受本报记者电话采访时说。

许文广1960年出生于洛阳，从市第26中学毕业后入伍，从此离开了家乡。入伍后的许文广，凭借俊朗的相貌和磁性的声音，被分到宣传队工作。其间，他不仅掌握了主持技能，还学习了钢琴、笛子演奏，为自己的艺术生涯打下基础。后来，许文广考上了吉林艺术学院戏剧表演本科班，毕业后进入中国煤矿文工团，开始了自己的演艺生涯。

作为老戏骨，许文广的作品一直深受好评。尤其这些年，他凭借出色的演技，在《芈月传》《人民的名义》等剧中完美演绎了“穆监”“贪官丁义珍”等角色，受到许多年轻人的关注和喜爱。

谈起对家乡的感受，许文广表示，洛阳近年发展很快，变化巨大，对他来说像“最熟悉的陌生人”。“路还是那些路，但与儿时的记忆完全不一样了，城市建设更加现代化，让人由衷地欣慰。”许文广感慨道。

许文广说，作为离开家乡多年的文艺工作者，他一直关注着家乡的发展。他认为，这次央视中秋晚会在洛阳举办，对洛阳来说是一次非常难得的机遇，希望家乡抓住机遇，争取实现更大的发展。

“这段时间，我不断地向圈内朋友推荐洛阳，希望他们能来洛阳看看，发现洛阳之美。”许文广说。(记者 刘嘉仪)