近日，正在洛阳紧张录制的2020年中央广播电视总台中秋晚会(以下简称央视秋晚)公布了录制现场的画面，唯美、大气、浪漫的舞台设计成为大众关注的焦点。洛阳是十三朝古都，在这里举办中秋晚会，舞台设计方面有哪些特别之处呢？
近日，正在洛阳紧张录制的2020年中央广播电视总台中秋晚会(以下简称央视秋晚)公布了录制现场的画面，唯美、大气、浪漫的舞台设计成为大众关注的焦点。洛阳是十三朝古都，在这里举办中秋晚会，舞台设计方面有哪些特别之处呢？
“今年的舞台和以往完全不一样。”17日，央视秋晚舞美总监许林江在接受洛报融媒记者专访时说，“今年我们的舞美并不是独立的，它跟空间、整体环境是融为一体的。”
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