洛阳籍男足国家队队员、中超球星肖智：要发动球迷一起观看央视秋晚

“在微信朋友圈看了央视秋晚的烟花预演，隋唐洛阳城国家遗址公园真是太美了！”近日，洛阳籍男足国家队队员、中超球星肖智接受洛阳日报记者采访时说。

“在微信朋友圈看了央视秋晚的烟花预演，隋唐洛阳城国家遗址公园真是太美了！”近日，洛阳籍男足国家队队员、中超球星肖智接受洛阳日报记者采访时说。

肖智是土生土长的洛阳人，15岁离开洛阳开启职业足球生涯。这些年，他一直在中超赛场上打拼，先后效力于多支足球俱乐部，辗转于南京、广州、郑州、天津等地。

肖智对家乡的感情很深，他于2007年加入河南建业足球俱乐部，为球队效力9个赛季。其间，他帮助球队拿到过2009年中超季军，并首次打入亚冠联赛。“我非常热爱自己的家乡，没在家乡结束足球生涯多少有点遗憾。”肖智说。

今年7月，肖智从广州富力足球俱乐部转会至天津泰达足球俱乐部，目前正在中超联赛苏州赛区打封闭赛。

肖智在电话里说，央视秋晚落户洛阳的消息一出来，他就持续关注着，并通过本报了解了不少晚会细节。这几天，央视秋晚现场的烟花预演视频在微信朋友圈里刷屏，他还专门挑了一段发布在自己的今日头条号中，向粉丝们展示家乡洛阳的魅力。

“今年国庆和中秋是同一天，这场晚会的关注度肯定特别高，我相信通过这场晚会，会有更多人喜欢上洛阳。”肖智说，央视秋晚开播时，他会发动粉丝们一起观看，一是为了烘托氛围，二是为了推介家乡。（记者 刘嘉仪）