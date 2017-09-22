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让城市和人才互相成就（城长观察）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-19 08:48

　　田克恭团队取得新兽药证书及研发新产品18项，邢新会团队开发国际首创生物育种技术，陈飙松团队发展具有国际竞争力的工业仿真软件平台……在最近举办的中国·河南招才引智创新发展大会洛阳专场活动上，“河洛英才计划”创新成果重磅发布，让人们再次将千年古都和创新热土联系起来。

　　不仅成果喜人，人才签约也给人以新的希望。在洛阳专场活动中，叶志镇团队“大尺寸半导体硅晶圆研发平台”等5个“河洛英才计划”招才引智项目集中签约，18位交通运输领域专家学者成立“建设全国重要综合交通枢纽城市发展战略高级顾问团”为洛阳出谋划策，高层次人才团队金凤翔集，无不向外界传递强烈信号——这座城市正是人尽其才、才尽其用、事尽其功的梦想舞台。

　　水深则鱼知聚，林茂则鸟有归。对于人才而言，追求的并非都是物质回报，更在乎施展抱负、建功立业的空间与舞台。近年，我市出台“1+4”一揽子人才工作政策，不仅在无偿奖励、金融扶持、子女入学等方面给予细致呵护，更深化项目评审、人才评价机构评估改革，提出不把人才荣誉称号作为承担科技项目、岗位聘用等方面的限制性条件等，树立鲜明的人才导向，打造优质人才生态。从清华“博士四剑客”放弃大城市央企、高校工作“逆行”来洛创业，到海归博士彭先兆新一代OCT眼科成像仪填补国内空白，一个个高端人才团队“吾心安处是吾乡”，无悔选择、毅然坚守、成果斐然，让洛阳成为群贤毕至、安居乐业的幸福栖所，人才“洼地”不断增高为人才“高地”。

　　有人说，一座城市和人才的最好关系，就是共同成长、互相成就。从“90后”快递小哥获评杭州市高层次人才，到“网红”主播李佳琦作为特殊人才落户上海，从中不难读出“举荐人才不拘一格、使用人才各尽其能”的开放胸襟和灵活机制。当前的洛阳，中部地区崛起与黄河流域生态保护和高质量发展两大国家战略交汇叠加，中原城市群副中心城市建设策马扬鞭、日新月异，更加需要我们带着责任、带着感情做好招才引智工作，真正“摆开八仙桌，招待十六方”，既以“生活硬件”免除其后顾之忧，又以“生态软件”助力其梦想实现，为人才提供充足的筑梦空间、公平的发展环境和良好的创业环境，让创新创业成果源源不断涌现出来。

　　“任天下之智力，以道御之，无所不可。”既要“天下英才聚河洛”，更要“万类霜天竞自由”，让洛阳成为人才乐于驻留的“诗和远方”，转型发展高质量发展定将动力澎湃、活力四射！(张锐鑫)
[ 责任编辑：马佳佳]
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