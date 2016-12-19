第四批“河洛英才计划”开始申报

即日起，第四批“河洛英才计划”申报工作正式启动，入选的人才(团队)将获得不低于1000万元的启动资金。

即日起，第四批“河洛英才计划”申报工作正式启动，入选的人才(团队)将获得不低于1000万元的启动资金。 即日起，第四批“河洛英才计划”申报工作正式启动，入选的人才(团队)将获得不低于1000万元的启动资金。 市人才办有关负责人介绍，第四批“河洛英才计划”引进的对象主要是郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区、中国(河南)自由贸易试验区洛阳片区、“565”产业体系建设急需的创新创业人才(团队)，重点支持机器人及高端装备制造、新能源及节能环保、高端石油化工、现代生物医药、新材料、电子信息及大数据等领域人才(团队)。 人才是创新发展的第一资源。近年，我市始终坚持党管人才原则，相继实施“河洛英才计划”等一系列引才、用才、聚才的政策举措。去年8月，第三批“河洛英才计划”最终确定支持10个团队，将给予总计1.6亿元的财政资金支持。在这10个团队核心成员中，有包括院士在内的国家级高层次人才15人，博士、硕士高学历人才98人。 符合条件的申报对象，可于2019年3月20日17：00前，登录洛阳人才工作网“河洛英才计划”专区查看公告全文，下载并填报各项相关资料。咨询电话：0379-63915586。 两类人才(团队)欢迎报名 ●创业型人才(团队) 指带技术或专利、项目、资金等落户洛阳创办企业，技术和产品能产生显著经济社会效益，能引领洛阳经济、产业发展和技术创新的人才(团队) ●创新型人才(团队) 指依托洛阳本地现有企业载体，本身拥有较大创新潜力，具有可产业化的发明专利或自主知识产权创新成果的嫁接型人才(团队) 支持政策“含金量”十足 创新创业人才(团队)落户我市创办企业，或与用人单位签订有效合同的，经综合评估项目投资、预期产值、税收、就业等经济社会效益指标，我市将按不同类别层次给予分期支持 ●领军型创新创业人才(团队)：给予不低于5000万元的启动资金 ●高层次创新创业人才(团队)：给予不低于3000万元的启动资金 ●紧缺型创新创业人才(团队)：给予不低于1000万元的启动资金 各类人才(团队)引进后，其核心成员在出入境、落户、住房安置、配偶就业、子女入学、医疗、市内旅游等方面均可享受政策服务。 此外，入选团队在享受市级支持政策的同时，也可以同步享受落地县(市)区的人才优惠政策。（洛阳日报记者 李梦龙 实习生 关勇 通讯员 王宁）