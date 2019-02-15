重磅！洛阳市对外发布《河洛英才计划（2020—2025年）》，有才你就来！

购房补贴最高可享受100万元，创新人才项目最高可贷2000万元，创业人才(团队)项目最高可享受3000万元的综合资助，新引进落户的35岁以下全日制硕士研究生可享受5000元的一次性生活补贴……

购房补贴最高可享受100万元，创新人才项目最高可贷2000万元，创业人才(团队)项目最高可享受3000万元的综合资助，新引进落户的35岁以下全日制硕士研究生可享受5000元的一次性生活补贴……

洛报融媒记者今日从洛阳市委组织部获悉，洛阳市正式对外发布《河洛英才计划(2020—2025年)》(下称《计划》)，广缆四方英才，旨在建设一支种类齐全、素质优良、梯队衔接的创新创业人才队伍，为洛阳副中心城市建设提供强有力的人才支撑。

根据《计划》，未来五年，洛阳将引进50个创新创业人才团队，聚集500名顶尖及高层次人才，选拔5000名社会事业领域专业骨干人才，培育50000名高技能人才，全市人才资源总量新增50万人左右。通过5年时间，力争全市人才队伍规模结构更加合理，人才引领创新、支撑发展的局面更加有力，全社会识才爱才敬才用才的氛围更加浓厚，形成与洛阳副中心城市建设相适应的人才发展治理体系。

《计划》中有哪些亮点？让我们一起来了解一下吧！

人才政策更加精准

对于高层次人才、创新人才、创业人才(团队)、高技能人才、优秀企业家人才、优秀青年人才、优秀海外留学人才、优秀社会事业人才、优秀乡土人才等，《计划》中都有详细的扶持政策。

此次洛阳市在优化引进创新创业人才的同时，加大对高技能人才、青年人才、企业家人才、农村乡土人才等各类人才的引育力度，以充分释放政策红利，统筹推进各类人才队伍建设。

引才留才育才力度更大

为加快高端人才集聚，洛阳将对全职引进及新当选的A类、B类人才给予100万元、70万元的奖励补贴。

为鼓励本地企业围绕产业体系建设需求靶向引才，帮助其降低用人成本，洛阳每年将组织创新人才评选，给予入选人才所在企业最高100万元的引才奖励。

为鼓励各类科技载体加大人才引育，洛阳将根据每年创业人才(团队)评选结果，给予引才效果好、育才力度大的各类科技载体平台最高20万元的育才奖励。

为支持科研院所、企业积极打造研发机构，强化柔性引才效果，洛阳对院士工作站的奖励额度达到80万元，博士后科研流动站的奖励额度达到20万元。

为吸引海外留学人才回洛创新创业，洛阳将对新建的引才成效明显的留学人员创业园和海智计划工作基地分别奖励10万元。

为厚植人才根基，引留青年人才，洛阳将对新引进落户的35岁以下硕士研究生给予5000元的一次性就业补助。

持续实施“河洛工匠计划”，培养更多的知识型、技能型、实用型人才，每年选树“河洛大工匠”10名，选树“河洛工匠”60至100名，分别给予3万元和1万元的一次性奖励补贴。

扶持方式趋向多元

采取“无偿奖励+金融扶持”的方式对创新人才项目给予最高5000万元的综合资助，根据人才实施项目综合评估结果，对投产达效的创新项目分别给予1000万元、600万元、200万元的项目奖励。

采取“无偿资助+金融扶持”的方式对创业人才(团队)项目给予最高3000万元的综合资助，对入选的创业人才(团队)项目按不同层次分别给予500万元、300万元、100万元的财政资金扶持。

拓宽人才(团队)创新创业项目的融资渠道，帮助其尽快产业化。实施基金扶持工程，一方面引导县(市、区)政府、管委会参股建立投资基金，强化县区对人才项目的服务管理；另一方面鼓励私募基金和投资公司对入选的人才项目进行股权投资，符合洛阳资本市场发展专项奖补政策的，奖励额度由投资额的1%提高至3%，引导社会资本向洛阳汇聚。

人才服务更加全面

洛阳将探索收入贡献奖励办法，由各级财政根据人才对地方的收入贡献情况给予一定奖励。

实施人才安居工程，各类人才可依据现行政策申请住房补贴，人才购房时公积金贷款额度增至100万元。

搭建人才服务平台，优化公共服务保障，为人才在落户、居留签证、配偶就业、子女入学、医疗保障等方面提供线上线下互通的一站式高效服务。

如果你还想了解更多关于《河洛英才计划(2020—2025年)》的信息，请继续关注洛报融媒，我们将持续为您解读。(洛报融媒记者 孙小蕊 通讯员 王宁)