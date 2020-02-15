洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

燃起企业家“心中一团火”（城长观察）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-07-24 08:13

　　格力电器“大干100天”，创造全球13个空调生产基地最短建设周期；普莱柯紧抓创新不动摇，一季度净利润大增约3倍；河南大张疫情期间不闭店、不断货、不涨价，助力城市生活秩序稳定……在市委十一届十三次全会上，三家企业代表作典型发言，这种战疫情、促发展的勇气和韧劲赢得阵阵掌声。当这个特殊年份进入“下半场”，讲好“危中育机、变中开新”的精彩故事，正需要为更多企业家成就鼓掌，为企业家精神鼓劲。

　　俗话说，小河有水大河满。市场活力来自人，特别是来自企业家，来自企业家精神。“花式”转产、“云”上破局、创新突围……面对疫情冲击，我市企业家发扬“爱拼才会赢”的闯劲，不折不扣履行社会责任，紧咬牙关“掘金”新业态、新动能。上半年，全市各类市场主体逆市增长4.3%，60户重点工业企业中有21户产值实现两位数增长，推动全市经济画出一道漂亮的“V”形曲线，书写了践行企业家精神的生动篇章。

　　企业家精神的“枝繁叶茂”，并非刹那间的自然生成，而是扎根于环境“沃土”的长期厚培。近年，我市对标全省领先、全国一流，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境，实行“三优先、一有序”推动复工复产，“联企入企惠企助企”深入开展，用一项项“暖心”之举，让政府服务“实”起来、企业信心“强”起来。从洛玻“回家”建设世界一流研发制造产业基地，董事长彭寿称赞洛阳是“投资发展的沃土”，到洛阳格力从开工到投产仅用一年半时间，董明珠感慨“找到了回家的感觉”，两个“回家”的佳话充分证明，把企业家当家人，把企业事当家事，就能燃起企业家“心中一团火”，激发其投身副中心建设“绚丽的梦”。

　　当下，转型阵痛与疫情冲击交织叠加，百业殊为不易，但只要留得市场主体的“青山”，就不怕“没柴烧”，企业家就能各显神通寻新机。理解了这一点，就能读懂习近平总书记日前在企业家座谈会上强调“保护和激发市场主体活力”“弘扬企业家精神”的深远意义。在落实纾困惠企政策、优化营商环境、构建亲清政商关系、支持个体工商户上久久为功，振奋企业家永不言败、迎难而上的精气神，呵护释放市场主体的灵气和活力，这座城市就能在严峻复杂的发展形势中赢得主动。

　　企业在，精神就在；精神在，希望就在。燃起企业家“心中一团火”，迸发企业家精神的时代力量，我们就能燃起发展的“事业之火”，照亮城市的“兴盛之光”。（张锐鑫）
[ 责任编辑：赵彤彤]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·糖友空腹血糖高，多是这两个原因
  • ·肿瘤切得很干净 咋还会复发转移
  • ·刚用过免洗洗手液能马上拿食物吗
    		•
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
    跟团跨省游 脚步慢慢走
        上周的一个消息，对于我市各旅行社及从业人员来说，是“天大喜讯”，在收到消息的第一时间，大家纷纷在微信...
  • ·汝阳有座铁顶山 清凉休闲好地方
  • ·洛宁什珍烧菜：“药圣”所传
  • ·小心才能没大错 夏季出游更如此
    		•
    		 
    新闻排行
  • 凌宇汽车与一汽解放成立专用车联合开...
  • 我省将打造以洛阳为核心的现代农机装...
  • “格力·中国造”全国巡回直播第二站将...
  • 洛阳影院明日起有序开放 有个“大片”...
  • 洛阳已建成34个“乐养居” 实现“时间...
  • 河南省农业农村厅出台政策措施 支持洛...
  • 牡丹、龙门石窟、白马寺……外国邮票...
  • 新安县黄北岭村脱贫后继续扩大冬桃种...
  • 孟津送庄镇白鹿村：爱心企业为桃农拍...
  • 今天20时，洛阳民办小学、初中网上报...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 7月23日
  • · 农民安置小区用暖问题，列入洛龙区民生实事
    • 精彩图片
    洛阳一对夫妻把兴趣变...
    河东社区：小区换新貌 ...
    洛阳：“沟域经济”铺...
    洛阳文博体育公园里的...
    精彩热帖

    柔情溪水轻轻流

    雨荷

    花瓣与残花

    夏蝉
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605