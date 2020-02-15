燃起企业家“心中一团火”（城长观察）

格力电器“大干100天”，创造全球13个空调生产基地最短建设周期；普莱柯紧抓创新不动摇，一季度净利润大增约3倍；河南大张疫情期间不闭店、不断货、不涨价，助力城市生活秩序稳定……在市委十一届十三次全会上，三家企业代表作典型发言，这种战疫情、促发展的勇气和韧劲赢得阵阵掌声。当这个特殊年份进入“下半场”，讲好“危中育机、变中开新”的精彩故事，正需要为更多企业家成就鼓掌，为企业家精神鼓劲。

格力电器“大干100天”，创造全球13个空调生产基地最短建设周期；普莱柯紧抓创新不动摇，一季度净利润大增约3倍；河南大张疫情期间不闭店、不断货、不涨价，助力城市生活秩序稳定……在市委十一届十三次全会上，三家企业代表作典型发言，这种战疫情、促发展的勇气和韧劲赢得阵阵掌声。当这个特殊年份进入“下半场”，讲好“危中育机、变中开新”的精彩故事，正需要为更多企业家成就鼓掌，为企业家精神鼓劲。

俗话说，小河有水大河满。市场活力来自人，特别是来自企业家，来自企业家精神。“花式”转产、“云”上破局、创新突围……面对疫情冲击，我市企业家发扬“爱拼才会赢”的闯劲，不折不扣履行社会责任，紧咬牙关“掘金”新业态、新动能。上半年，全市各类市场主体逆市增长4.3%，60户重点工业企业中有21户产值实现两位数增长，推动全市经济画出一道漂亮的“V”形曲线，书写了践行企业家精神的生动篇章。

企业家精神的“枝繁叶茂”，并非刹那间的自然生成，而是扎根于环境“沃土”的长期厚培。近年，我市对标全省领先、全国一流，着力打造市场化、法治化、国际化营商环境，实行“三优先、一有序”推动复工复产，“联企入企惠企助企”深入开展，用一项项“暖心”之举，让政府服务“实”起来、企业信心“强”起来。从洛玻“回家”建设世界一流研发制造产业基地，董事长彭寿称赞洛阳是“投资发展的沃土”，到洛阳格力从开工到投产仅用一年半时间，董明珠感慨“找到了回家的感觉”，两个“回家”的佳话充分证明，把企业家当家人，把企业事当家事，就能燃起企业家“心中一团火”，激发其投身副中心建设“绚丽的梦”。

当下，转型阵痛与疫情冲击交织叠加，百业殊为不易，但只要留得市场主体的“青山”，就不怕“没柴烧”，企业家就能各显神通寻新机。理解了这一点，就能读懂习近平总书记日前在企业家座谈会上强调“保护和激发市场主体活力”“弘扬企业家精神”的深远意义。在落实纾困惠企政策、优化营商环境、构建亲清政商关系、支持个体工商户上久久为功，振奋企业家永不言败、迎难而上的精气神，呵护释放市场主体的灵气和活力，这座城市就能在严峻复杂的发展形势中赢得主动。

企业在，精神就在；精神在，希望就在。燃起企业家“心中一团火”，迸发企业家精神的时代力量，我们就能燃起发展的“事业之火”，照亮城市的“兴盛之光”。（张锐鑫）