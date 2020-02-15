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迎秋晚，人人都是“编外演员”（中秋文化与洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 河洛时评  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-18 08:37

　　洛阳再一次站在了聚光灯下！中秋晚会官宣当天，央视主持人任鲁豫说，今年的央视中秋晚会在洛阳举办，大家可以乘着竹筏在水中赏月、观演，沉浸在360度的实景舞台当中，既当观众又当演员，这感觉不香吗？

　　香不香？答案是肯定的。但是，洛阳城里“大唐盛世的中秋”到底会怎样，未来这段日子非常关键，我们要给全国观众展现一个什么样的洛阳？洛阳人将以一种什么样的姿态站在世人面前？可以说，中秋晚会的背后，每个洛阳人都是“编外演员”，用“高赞”网友的留言来说就是：人人都出彩，洛阳更精彩。

　　人与城，的确是一荣俱荣的关系，中秋晚会“落户”洛阳，带给洛阳人的是骄傲与自豪；洛阳人当好东道主，以蓬勃的朝气、进取的精神、饱满的热情迎接盛会，也会让整座城市焕发出新的荣光。要知道，中秋晚会不只是一台晚会，舞台上，它展现的是中秋文化、家国情怀、民族特色；舞台之外，它展现的是一座城市的精神风貌、气质特色、文化内涵，更是一个观察全国的窗口。对于城市来说，它能扩大城市的美誉度和知名度，对于普通老百姓来说，它更像是一次狂欢，让很多人在家门口就能触摸到曾经“遥不可及的盛宴”。

　　细心的人会发现，这些天洛阳的大街小巷都在发生着改变，透过扑面而来的迎客氛围，让我们能明显感受到，广大市民愿意为了迎接盛会去奉献自己的一份力量。其实，这也是这些年洛阳在快速发展中形成的良性互动，世界古都论坛、央视春节戏曲晚会、一年一度的牡丹文化节等重大节会，洛阳人都做出了巨大贡献，我们也在城市的开放发展中不断受益。

　　今年央视中秋晚会在洛阳举办，为展示城市形象提供了大舞台，尤需我们这些“编外演员”加把劲儿、努把力，充分发挥我们的积极性，把每一个人都当成洛阳的一张名片，在央视中秋晚会这场对外开放的盛会中，挥洒热爱家乡的情怀、增强扮靓家乡的使命感。只要我们每个人都出彩，那中秋之夜让世界看到的洛阳就会更加精彩。(新闻观察员 洛谭)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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