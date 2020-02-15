河洛客家 相邀明月共此时（下）（中秋文化与洛阳）

客家人在中秋节舞火龙和唱山歌的习俗，和洛阳有莫大的联系。

客家人在中秋节舞火龙和唱山歌的习俗，和洛阳有莫大的联系。

世间本无龙，但是华夏民族把龙作为祖先、富贵与吉祥的象征。至今在广州、香港等地的客家人，仍然将舞火龙作为每年中秋节的传统民俗文化活动，中秋节舞火龙还是广东省省级非遗项目。

据说在中秋节舞了火龙后，可以趋吉避凶，风调雨顺。这种火龙过去用稻秆扎成，插上燃着的香，由小伙子赤膊上阵舞动。传说龙能行云布雨、消灾降福，因此舞火龙就成为祈求平安和丰收的一种习俗。

龙舞始于东周，而东周都于洛阳。据《韩非子》记载，春秋时晋平公曾观龙舞。从商丘等地出土的汉画像砖来看，龙舞在东汉已经比较盛行。唐以后的龙舞多以娱乐为主，兼有驱邪、祈雨等功用。

客家地区的龙舞丰富多彩，晋、唐、宋南迁的中原汉人对龙舞十分热爱与熟悉。因此，在代表团圆的中秋节，客家人更要舞起从他们先辈时就熟悉的龙舞，因为他们都是龙的传人。

“月光华华照山坡，山峦山岭树山多。中秋客家山歌日，山上山下唱山歌。”月下对歌是客家人一项长盛不衰的中秋节活动。

客家山歌被誉为有《诗经》遗风的天籁之音，被国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

《诗经》中的《周南》《王风》等就是西周、春秋时期河洛地区的民歌。《诗经》中最著名的赏月诗歌是《月出》，其词曰：“月出皎兮，佼人僚兮。舒窈纠兮，劳心悄兮。月出皓兮，佼人懰兮。舒忧受兮，劳心慅兮。月出照兮，佼人燎兮。舒夭绍兮，劳心惨兮。”

客家著名对月歌《八月十五看月光》，与《月出》一脉相承。其词曰：“八月十五看月光，看见鲤鱼跟(在)水上，鲤鱼不怕漂江水，恋妹不怕路头长！八月十五看月华，郎出月饼妹出茶，妹食月饼甜到肚，郎食细茶开心花！”

客家对月歌《月光光》则表达了对河洛故土的思念。另外，还有“月光光，秀才郎，骑白马，过莲塘”这首客家人熟悉的童谣，对家乡的甜美记忆似昨日重现，牵动海内外远离家乡的客家人的思乡情。(记者 李砺瑾)