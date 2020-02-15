河洛客家相邀明月共此时（上）（中秋文化与洛阳）

“乡书何处达，归雁洛阳边。”西晋末年爆发“永嘉之乱”，晋元帝率汉族臣民从大谷关出京师洛阳，就意味着离开了故乡。这是中原汉人第一次大规模南迁，史称“衣冠南渡”，后来一批批客家先民离开中原故土，踏上漫漫迁徙之路。

“乡书何处达，归雁洛阳边。”西晋末年爆发“永嘉之乱”，晋元帝率汉族臣民从大谷关出京师洛阳，就意味着离开了故乡。这是中原汉人第一次大规模南迁，史称“衣冠南渡”，后来一批批客家先民离开中原故土，踏上漫漫迁徙之路。

如今分散在我国闽南、台湾地区乃至世界各地的客家人，仍自称“河洛郎”，这是为了记住自己从哪里来，也是对河洛地区的眷恋。客家人过中秋节的习俗和洛阳人过中秋节的习俗有诸多相似之处。

我市历史学者郑贞富说，老洛阳人过中秋节，会将月饼、红枣、榛、栗、柿等供于案上，家中主妇主持，焚香行磕头礼，曰“祭月”或“拜月”。之后，一家人边吃水果、月饼，边欣赏月色，还会往房上扔煮熟的毛豆荚，名曰赏月或玩月。

“祭月”之后，客家人和洛阳人吃东西也有讲究。家长往往先让大家吃祭过月神的祭品，老洛阳人称之为“愿月”或“圆月”。在华夏祭祀文化中，大家分吃了祭品，即接受了月神的赐福。

客家人在中秋节有烧瓦塔的习俗。瓦塔是一种用砖头和废弃的瓦片搭建的宝塔，放入稻草和干柴后点燃，火势越旺就代表家族越兴盛。

烧瓦塔这种习俗，传说与反抗元兵有关。元朝初建时，多地南宋遗民相约于中秋节起事，在宝塔的顶层点火为号，类似于烽火台点火。虽然这些反抗都被镇压了下去，但烧瓦塔的习俗保留了下来。传说这一习俗还与纪念抗元名臣文天祥有关。如今，客家人烧瓦塔则是祈求风调雨顺、生活平安。

鲜为人知的是，洛阳其实也有类似的习俗。《洛阳市志·民俗志》中记载，中秋节这天，老洛阳人会让少年烧松塔，即将灰渣堆成帽状，烧至通红时，抛撒硫黄。

下篇我们将为您介绍客家人中秋节舞火龙和唱山歌的习俗，这和洛阳也有莫大的联系。(记者 李砺瑾)