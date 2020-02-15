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被“误会”的后羿与嫦娥（中秋文化与洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-12 08:58

　　上篇文章《洛阳学者解读“嫦娥奔月”》中，我们提到，在记载有“嫦娥奔月”的《归妹》卦中，并未涉及天神“羿”。那么，嫦娥作为后羿的妻子，偷吃长生不老药飞升广寒宫的传说又是怎么回事呢？

　　“嫦娥奔月”的故事，始见于汉武帝建元二年(公元前139年)成书的《淮南子·览冥训》，其中记载：“羿请不死之药于西王母，姮娥窃以奔月，怅然有丧，无以续之。”东汉经学家高诱注：“姮娥，羿妻也。羿请不死之药于西王母，未及服食之。姮娥盗食之，得仙，奔入月中为月精也。”这是嫦娥和后羿首次同时出现在文献典籍中。

　　中国先秦史学会原副会长、我市著名文史学家蔡运章认为，所谓“羿请不死之药于西王母”和“嫦娥，羿妻也”的说法，都是后人附会上去的，当是两汉时人撮合的结果。

　　“中国古代有两位名叫‘羿’的人物。”蔡运章说，一位是历史上真实存在的“后羿”，一位是尧时“射九日”神话中的“羿”。在位于偃师二里头村的二里头夏都遗址博物馆里，就记载着这位后羿的故事。

　　夏启是夏朝开国君主大禹的儿子，在夏启去世后，他的儿子太康继位，都邑在斟鄩。文献记载，太康“盘于游田，不恤民事”，加之兄弟不和，国家衰弱。这时，东夷有穷氏首领后羿欲取而代之。他以善射著称，逐步进入到夏王朝的核心统治层，并赢得太康的信任。最终，他将太康驱逐出朝廷，令其不得返国，史称“后羿代夏”。

　　虞夏之际，是中华文明从“诸侯万国”走向全国一统的社会变革时期。“羿射九日”神话，正是华夏文明从“众星捧月”到“月明星稀”，从“诸侯万国”到王权一统历史演变的缩影。

　　从这个角度看，后羿和嫦娥实在是一对被“误会”了数千年的神话人物了。（记者 李砺瑾）
[ 责任编辑：崔利利]
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