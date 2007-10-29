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“嫦娥奔月”的秘密
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-11 08:31

　　“嫦娥奔月”是中华先民梦想奔往月宫的美丽神话传说。那么，嫦娥为什么要奔月？这个神话与洛阳又有怎样的联系？

　　中国先秦史学会原副会长、我市著名文史学家蔡运章说，1993年，湖北江陵王家台秦墓出土竹简《归藏易》，其中《归妹》卦辞记载了“嫦娥奔月”的故事：“昔者恒(嫦)我(娥)窃毋死之药于西王母，服之以奔月。”《归藏易》成于战国早中期，比过去最早记录“嫦娥奔月”传说的《淮南子》(成书于西汉中叶)，要早300年左右。经过考证，蔡运章认为，秦简《归妹》卦中“嫦娥奔月”的神话，源于殷墟卜辞的月神“西母”，是由《山海经》“帝俊妻常羲生月十有二”的月母“常羲”演变而来。

　　《山海经·大荒西经》中记载：“大荒之中，有女子方浴月。帝俊妻常羲生月十有二，此始浴之。”可见帝俊是十二个月亮的父亲，常羲管理她所生的十二个月亮而被称为“西母”。

　　“这位声名显赫的帝俊，就是中华民族的人文始祖伏羲氏。”蔡运章说，伏羲根据河图洛书画出八卦，在洛阳留下了诸多传说故事。后来，在早期神话中因“生月十有二”而被称为“西母”的“常羲”，逐渐演变成从西王母那里窃来“不死之药”而奔向月宫的“嫦娥”。这是因为“常羲”“嫦娥”古时通用的缘故。

　　那么，嫦娥究竟为什么要奔月呢？古人对月亮的崇拜源于圆缺变化，因为古人认为月亮具有“死而复生”的能力。常羲所生的十二个月亮，每到月末就会死去，这就让做母亲的常羲极感痛心。如何能使她所生的月亮“死而复生”呢？她窃取西王母掌管的“不死之药服之以奔月”，目的就是使“月宫”能不断地“死而复生”，给人类带来光明。

　　张衡在《灵宪》中曾记载，嫦娥到了月亮上后变成了蟾蜍。洛阳西汉壁画墓、南阳东汉画像石上所见的月亮里，都画有一个“蟾蜍”，就是这个神话的见证。

　　这样，蟾蜍就成为月亮延续生命的保障，也成为月亮的灵魂和象征。后世常把月亮称为“蟾宫”，就是这个缘故。

　　蔡运章说，嫦娥本是由常羲演变而来的，也就是说，嫦娥就是月亮的母亲。美丽的嫦娥为了使她的月亮宝贝能“死而复生”，不惜把自己变成丑陋的蟾蜍，给世人带来光明。这才是她“奔月化蟾”的真正原因。“嫦娥奔月”神话是中华民族期盼幸福圆满、“生生不息”愿望的美好象征。(记者 李砺瑾)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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