中秋最宜栽牡丹 “花好月圆”有来历 （中秋文化与洛阳）

2016年8月28日，中国邮政发行了一枚《月圆中秋》的邮票，(如图)这枚邮票票面采用了中国工笔画手法，票面上半部分是与月亮有关的神话传说《嫦娥奔月》，下半部分是民间中秋拜月的场景，尤其是左下角的3朵牡丹花格外引人注目，很好地诠释了“花好月圆”这个主题。

2016年8月28日，中国邮政发行了一枚《月圆中秋》的邮票，(如图)这枚邮票票面采用了中国工笔画手法，票面上半部分是与月亮有关的神话传说《嫦娥奔月》，下半部分是民间中秋拜月的场景，尤其是左下角的3朵牡丹花格外引人注目，很好地诠释了“花好月圆”这个主题。不过，也有人提出疑问：“农历八月没有牡丹花开啊，邮票上出现牡丹花是不是错误的？”

其实，这是一个误区。虽然我们知道“谷雨三朝看牡丹”，牡丹的花期在4月，但中秋节和牡丹还真有不小的渊源。早在清朝的园艺著作《花镜》中，就曾提到过农历八月十五是牡丹的诞辰，每年农历八月十五前后是二十四节气中的秋分，也是栽种牡丹最适宜的季节。

在洛阳，花农有谚语：“秋分后，重阳前，七芍药，八牡丹。”说的就是农历八月是栽种牡丹的季节，如果违反了岁时节令，就会适得其反，例如“春分栽牡丹，到老不开花”。

我市著名历史学者郑贞富说，洛阳是牡丹的故土，传说中秋节是牡丹的生日，中秋节时，花农要祭花神，并建有花神庙。

郑贞富介绍，洛阳过去有两处大型花神庙，都在南部山区。一处是位于九皋山南麓的嵩县田湖镇的花神庙，相传建于唐朝，庙中有泉，此庙毁于民国时期。另一处是在嵩县、栾川交界处的杨山，又称药王庙，建于隋唐时期，原庙毁于1958年，现已重建。过去，这两处古庙都会在中秋节举行庙会。

杨山的凤丹牡丹是原种牡丹，为中原栽培牡丹品种群的原始种之一，也是现代栽培品种的鼻祖之一。唐初的太医令杨上善曾在此地采药，并发明以牡丹为主的药饮和茶饮，被尊为花神，后来这里便形成了最早的牡丹种植和深加工区，山民在这里种植、出售牡丹苗，加工牡丹产品，并建立了花神庙，也逐渐形成庙会。

郑贞富说，在杨山的花神庙会当天，也就是中秋节这天，还会举行祭花神活动，大家用月饼和各种瓜果作为祭品献给花神。花神庙前人头攒动，丝竹齐鸣，各种文化活动都在这里上演。

花神庙前有戏台，从庙会的前一天，这里就开始演戏，还有名演员到场演出。例如，清宣统三年(公元1911年)的中秋节，豫西调第一个女演员王金枝就曾来杨山庙会演出。不过，庙会的主角当然还是各种牡丹产品，在庙会期间，各种牡丹产品被外地客商抢购一空，运往全国各地。（记者 李砺瑾 文/图）