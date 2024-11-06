16日，十二届市委财经委第十七次会议召开，研究全市优势产业链建设、“万人助万企”活动深化提升、市属国有企业闲置资产盘活等工作。市委书记、市委财经委员会主任江凌主持会议。

十二届市委财经委第十七次会议召开

江凌主持 徐衣显、李保国、孙延文、张玉杰参加

16日，十二届市委财经委第十七次会议召开，研究全市优势产业链建设、“万人助万企”活动深化提升、市属国有企业闲置资产盘活等工作。市委书记、市委财经委员会主任江凌主持会议。

会议指出，加快优势产业链建设、做大优势产业集群，对构建现代化产业体系具有重要意义。要进一步梳理产业链条，聚焦增长有潜力、洛阳有基础的领域，选准产业赛道，做强龙头企业，引育一批高成长性小微企业，着力延链补链强链，加快重塑产业格局。要持续提升产业链创新能力，支持龙头企业与创新平台合作组建产业研究院，深化拓展产研合作，提高科技成果转化和产业化水平，真正以科技创新引领新质生产力发展。要研究出台针对性扶持办法，及时有效解决影响企业发展的实际问题，推动资源要素向产业链关键环配置，着力打造更具竞争力的优势产业集群。

会议强调，服务企业是做好经济工作的重要抓手。一个地方的经济发展水平，很大程度上取决于企业发展水平。“万人助万企”活动开展以来，各级各部门坚持“服务企业就是服务全市工作大局”理念，全力帮助企业解决难点堵点问题，营商环境持续优化，企业满意度不断提升。要进一步提振企业发展信心，抓好惠企政策宣导落地，帮助企业用好用足政策机遇，奋力在行业洗牌中脱颖而出。要进一步完善制度机制，常态化制度化做好问题收集交办和跟踪落实，统筹解决好个性问题和共性问题，以企业高质量发展支撑经济高质量发展。要进一步加大对企业数字化改造的支持力度，深入实施“专精特新”企业、高新技术企业、高成长性企业、平台经济等专项扶持计划，着力提升创新发展能力。

会议强调，要健全完善市属国有企业闲置资产盘活激励约束机制，强化市场思维、运营思维、效益意识，选准发展方向，创新方式路径，积极引入社会资本参与项目运营，不断提高资产证券化率，确保国有资产保值增值、充分发挥效益。

徐衣显、李保国、孙延文、张玉杰等参加会议。（洛报融媒·洛阳网记者 李东慧 白云飞）