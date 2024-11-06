洛阳老城区教师新村小区：应急物业“转正”记

车辆停放有序、绿植修剪一新、路面干净整洁，曾一度被认为脏乱差的老城区浦东社区教师新村小区，在应急物业单位悦翔物业的精心管理下，焕发新的活力。

车辆停放有序、绿植修剪一新、路面干净整洁，曾一度被认为脏乱差的老城区浦东社区教师新村小区，在应急物业单位悦翔物业的精心管理下，焕发新的活力。前不久，在业主们的认可与支持下，该物业提前“转正”。

今年9月，因业主不满意服务质量，前物业被迫撤离，小区管理一度陷入“瘫痪”。之后，在小区缺少业主委员会的情况下，由社区牵头，引进应急物业临时负责小区管理。

鲜为人知的是，由于基础设施老旧、服务不到位等原因，两年来小区已两度更换物业。社区党总支书记王艳苹介绍，该小区有13栋楼537户居民，由于设施老旧，居民对改善物业服务的需求十分迫切，尽管去年已实施改造，小区后续管理还是乏力。

处理好小区“失管”现象，对悦翔物业来说是个不小的考验。

“小区管理起来并不容易。好在社区积极协调有关单位，帮忙解决自来水转供问题，让我们省了不少心。”悦翔物业有关负责人介绍。他们决定先提供好服务，让群众感受小区的变化。比如，修剪杂乱的绿植、清运掉落的树枝、重新分配停车位……

当时最令居民头疼的是停车问题。该负责人介绍，他们调查后发现，小区存在“一车位两租”现象，车位分配不均，还有不少外部车辆进入。更重要的是，这些车辆都没有实名认证，即使乱停乱放，居民与物业也无法及时通知当事人挪车。

对此，悦翔物业决定对小区车辆实行实名登记。“我们按照一住户一车位、原住户优先的原则，对车位进行优化分配。”物业方表示，这样一来，既能防止外部车辆乱入，又能最大限度地维护本小区居民的权益。

渐渐地，应急物业的服务赢得不少居民的好感与支持。“交同样的物业费，享受的是更好的服务。你说，这谁不乐意？”72岁居民段更新笑着说，原本他们打算在成立业主委员会后，再与应急物业正式签约，但看到家门口实实在在的变化，大伙儿决定由社区出面，提前与对方签订了服务协议。

应急物业“转正”后，贴心服务还在继续。王艳苹介绍，该小区南门靠近滨河北路，之前为确保安全，每晚10点准时关门。为方便居民夜间进出小区，物业积极协调有关单位，在此加装了门禁系统。目前，门禁系统已投入使用。

“我们将一如既往地做好服务，不辜负大家的信任。”悦翔物业有关负责人表示。将来小区一旦成立业主委员会，他们也有底气重新参与竞标。

在社区与物业相配合的服务管理下，小区变了模样，居民的幸福感也提升了。（洛报融媒·洛阳网记者 吕百营）