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徐衣显到宜阳县调研产业发展、县城提质、乡村振兴和安全生产等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2024.12.18 08:23

徐衣显在宜阳县调研时强调
转型创新深度融合构建现代化产业体系
宜居宜业提质扩容增强城镇综合承载力　　

       昨日，市长徐衣显到宜阳县调研产业发展、县城提质、乡村振兴和安全生产等工作。他强调，要深入学习贯彻中央经济工作会议精神，认真落实省、市部署要求，深入研究谋划，做好结合转化，因地制宜推动兴业、强县、富民一体发展，做大做强县域特色经济，跑出高质量发展加速度。

　　借助开发区低效用地盘活利用，洛阳启航必达科技有限公司实现扩产提能。徐衣显走进生产车间新建产线，详细了解创新攻关、产品应用、产能提升等情况，鼓励企业用好洛阳新材料资源禀赋，紧密对接市场需求，加快科技创新和产品研发，不断提升产品附加值、市场竞争力。他要求相关部门优化服务、加大支持，以开发区“三化三制”改革为契机，以龙头企业为引领，提高土地利用效率，带动上下游延链补链，实现高质量腾笼换鸟，在优质存量上做大增量、提升质量。

　　宜阳县以县城提质为抓手，加快补齐医疗、养老、商贸等公共服务短板。徐衣显分别到宜阳中医院北城区院区、国晟集团宜阳酒店等项目，实地了解建设进展、投资模式、后续运营等情况。他强调，县城是新型城镇化的重要载体，是城乡融合发展的关键支撑，要聚焦提质扩容和人口集聚，统筹生产、生活、生态、安全需要，加快补齐基础设施短板，促进县城服务提档、功能提级、品质提升。要强化市场思维、运营理念，营造品质消费场景，提升综合承载能力，着力建设宜居宜业现代化县城。

　　宜阳县以故县水库灌区建设为契机，稳步推进高标准农田建设，发展辣椒、花椒特色产业，打造集中连片推进乡村振兴示范区。徐衣显深入韩城镇万亩麦椒种植基地、双椒融合产业园等处，详细了解改造进度、土地流转、产业带动、助农增收等情况，对高标准农田建设成效和运营模式创新给予肯定。他强调，要围绕高标准农田建设，优化生产组织方式，探索“投融建运管一体化”模式，推广数字农业智慧农业技术，提升粮食安全保障能力。要完善利益联结机制，善用市场手段，打通种、管、收、加、储、销、服等环节，让小农户对接大市场，推动产业链群集聚，助力群众增收致富，形成“基地优、龙头强、业态兴、品牌响”的高质量发展格局。

　　徐衣显还到前进科化集团调研技术改造、产品迭代、安全生产等工作，希望企业加快推进产线技术升级改造，实现机械化换人、自动化减人、智能化无人、信息化管人，提升本质安全水平。徐衣显鼓励企业继续发扬“前进精神”，拓展爆破服务业务，新增非民爆类产线，布局多元化跨界产品，为洛阳高质量发展作出更大贡献。

　　楚国剑等参加。(洛报融媒·洛阳网记者 郭旭光)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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