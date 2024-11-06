洛阳豫剧电影获全国优秀电影奖

16日，记者从市文联获悉，在不久前结束的第六届中国戏曲电影展映上，洛阳豫剧电影《唐知县放粮》荣获优秀电影奖。

《唐知县放粮》电影海报和剧照(资料图片)

16日，记者从市文联获悉，在不久前结束的第六届中国戏曲电影展映上，洛阳豫剧电影《唐知县放粮》荣获优秀电影奖。

第六届中国戏曲电影展映由中国电影家协会、浙江省文学艺术界联合会、绍兴市人民政府联合主办，地点在浙江绍兴，共征集到40部优质作品，涉及昆曲、京剧、越剧、豫剧、曲剧、评剧等17个剧种。

《唐知县放粮》讲述的是明朝的故事。知县唐成进京后，接到圣旨要他即刻赴洛东县赈灾。洛东县归严嵩外甥程西虎管辖，严嵩派人跟随监视唐成，罗织罪名欲置他于死地。为了让灾民吃上饭，免遭生灵涂炭，唐成毅然开仓放粮。虽落入奸臣的圈套，但他毫不畏惧，打算慨然赴死。正在此时，朝廷将严党一网打尽，唐成终被赦免。

作为豫剧《唐知县审诰命》的续集，《唐知县放粮》延续了主人公唐成清正廉洁的正面形象，通过讲述唐知县知难而进、舍身救民的故事，生动塑造出一位忠于国家、爱护百姓、不忘初心的清官形象，宣扬了“国以民为本”的理念。

该片历时两年拍摄、制作完成，重要角色均由偃师区豫剧团成员扮演。其中，扮演主角唐成的演员王艺红，是全国豫剧十大名丑、国家一级演员；唐成妻子的扮演者、青年演员王宁，是第十二届河南省戏曲红梅奖金奖获得者。

“整个拍摄过程，大家都憋着一股劲儿：一定要拍成精品，让全国观众满意。”偃师区豫剧团团长李昆峰说，2021年11月，他带领演员们从洛阳出发前往浙江横店。1000多公里的路程，他们边赶路边演出，选择途经的重要城市，在剧场里为当地群众送上原汁原味的洛阳豫剧。此举不仅挣到了路费，降低了成本，也有效传播了豫剧文化。

在拍摄电影的日子里，演员们每天凌晨3点起床，提前化好妆，精神抖擞地进入影棚，加班加点赶进度。每天拍摄结束后，大家围在一起，自己动手生火做饭，交流当天的拍摄心得。就这样，经过11天的拍摄，电影终于在2021年11月30日杀青。后经过一年多的精心剪辑，2023年12月，电影在河南省人民会堂举行了首映礼。

李昆峰表示，此次获奖是鼓励，更是鞭策。他们将再接再厉，持之以恒，创作出更多优秀的作品回报广大戏迷。(洛报融媒·洛阳网记者 孟山 通讯员 朱潇潇 秦冰冰)