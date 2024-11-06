冷空气活动频繁 洛阳天气多变有雨雪

今日洛阳晴天转多云，偏北风3级～4级，气温-3℃～4℃。 天气持续晴好，气温却逐渐下降。 本周，影响我国的冷空气活动较为频繁。昨日和今日，弱冷空气影响我国中东部地区，各地气温下降2℃～4℃。西路较强冷空气率先影响新疆，19日至21日，这股较强冷空气东移南下，我国中东部大部分地区气温将下降4℃～6℃。 市气象台据最新的气象资料分析，未来几天我市多晴好天气。19日，受西南气流影响，我市偏南部分地区有弱雨雪天气。22日、23日，受冷空气扩散和低槽影响，我市有雨雪天气过程。 最近几天天气预报 今日：晴天转多云，偏北风3级～4级，气温-3℃～4℃。 明日：阴天，局部地区有小雪，偏南风2级～3级，气温-3℃～3℃。 20日(周五)：晴天间多云，气温-2℃～9℃。 21日(周六)：晴天间多云，气温-3℃～4℃。 22日(周日)：晴天转多云，部分地区阴天转雨夹雪或雪，气温-4℃～4℃。 23日(周一)：阴天有雨夹雪或雪，气温-3℃～3℃。 24日(周二)：晴天转多云，气温-2℃～7℃。（洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 通讯员 郭铭博）