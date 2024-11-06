洛阳：黄河文化“潮”起来 沉浸文旅“火”起来

昨日下午，洛邑古城景区内游人如织。伴随着婉转悠扬的古筝、琵琶、竹笛之音，“行走河南·读懂中国河”宣传推广活动正式拉开帷幕。

现场表演

昨日下午，洛邑古城景区内游人如织。伴随着婉转悠扬的古筝、琵琶、竹笛之音，“行走河南·读懂中国河”宣传推广活动正式拉开帷幕。

黄河是中华民族的母亲河。黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的根和魂。本次活动由河南省文旅厅、洛阳市政府主办，同步举行黄河文旅新场景交流会、成果展，以保护好、传承好、弘扬好黄河文化为根本遵循，集中宣传展示河南黄河文化旅游新产品、新业态、新场景，让黄河文旅产品“亮”起来、黄河文化资源“活”起来、沿黄各地游客互动“热”起来，着力提升黄河文化的传播力、影响力。

洛阳是黄河流域的重要节点，也是黄河文化的主脉源头。临黄河而知中国，临河洛而知华夏。在活动现场，南开大学现代旅游业发展省部共建协同创新中心主任石培华、河南博物院院长马萧林聚焦黄河文化谈体会、讲感受、说心得，为黄河文化传承创新发展建言献策。

“作为黄河流域的重要区域，河南历史文化底蕴深厚。新时代让黄河文化‘潮’起来，河南肩负着重要的责任和使命。”马萧林说。让黄河文化“潮”起来，离不开文物故事。文物串联起黄河文明的厚重记忆，贾湖骨笛、清明上河图、二里头遗址、安阳殷墟留下的历史印记，为世人呈现了黄河文化的多彩画卷。让黄河文化“潮”起来，少不了创新。文创让黄河文化融入大众生活，《唐宫乐宴》《洛神水赋》利用新技术、新创意，让游客沉浸式感受黄河文化的厚重。这些黄河文化传承与创新的生动实践，如同一座座桥梁，跨越时间的长河，将古老的黄河文明与现代社会紧密相连，使每一位参与者都成为黄河文化的传播者。

文创产品

黄河文化旅游带是河南文旅最亮眼的“黄金带”、最旺盛的“流量带”。石培华对洛阳聚焦黄河文化发展沉浸式文旅、弘扬东方美学给予高度评价。在石培华看来，通过沉浸式文旅场景打造，洛阳厚重的历史文化被激活，原来在博物馆和历史书中看到的内容变成了可体验、可消费的文旅产品，千年文脉绽放出时代之光。

“这样的产品既叫好又叫座，给了游客满满的情绪价值，经济价值也在逐步显现。”石培华说，好的文旅产品一定是接地气、有人气、冒热气的，通过生活场景、消费场景的搭建，让人们沉浸其中，获得别样的旅行体验，感受不一样的诗和远方。

大河新潮起，文脉古今承。在活动现场，捶草印花、澄泥砚、河洛盘扣等沿黄城市非遗文创产品也纷纷亮相，吸引了不少游客驻足购买。一件件浓缩了黄河地域文化的非遗展品，让游客在方寸之间领略大河风情，感受非遗迸发出的青春活力。(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 赵晨熹 文/图)