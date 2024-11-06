发挥龙头作用！洛阳老国企“融”出发展新活力

发展新质生产力，必须注重科技创新与产业创新深度融合。

发展新质生产力，必须注重科技创新与产业创新深度融合。

面向新时代，开启新征程，我市“共和国长子”发挥龙头作用，“融”字当头，坚持向“高端”挑战、向“智能”提速、向“绿色”转型。在其推动下，一幅新动能成支柱、新优势成支撑、新质生产力成引领的新发展图景正在加速形成。

近日，走进洛轴集团股份有限公司，企业在生产中频频涌现3个关键词，时刻彰显着融合发展转型升级的耀眼光芒。

在洛轴科技，“冷清”成为关键词——新建生产线在生产效率、自动化、智能化等领域一举创下多项行业纪录，每15秒即可下线一个崭新轴承，打造了轴承行业设备更新升级的“洛轴样板”；

在铁路轴承事业部，“整合”成为关键词——在此应用的业内首台齿轮箱轴承自动检测设备，成功整合自动检测、自动探伤和自动清洗等功能，使得昔日7个人到8个人工作20分钟才能完成的大型轴承检测工作，如今单台设备仅用4分钟就可完成；

在风电轴承制造部，“绿色”成为关键词——聚焦风电产业风口，洛轴近年相继完成16兆瓦、18兆瓦风电轴承批量化生产及应用，并于近期实现20+兆瓦风电轴承产品装机，在产业添绿的发展过程中进一步擦亮洛阳轴承名片。

管中窥豹，一叶知秋。洛轴的多项发展，正是我市老国企在抢抓风口产业机遇中频频“领先身位”，尽显“老树发新枝”生动图景的一个缩影。

洛轴、中国一拖、中信重工、中钢洛耐、洛铜等“共和国长子”，近年加快融合发展，依托“一转带三化”，积极实施高端化、智能化、绿色化改造，通过主动适应和引领新一轮科技革命和产业变革，为我市加快构建以新质生产力为引领的现代化产业体系奠定坚实基础。

高端化改造提速升级——

中国一拖聚焦行业先进技术，推动无人驾驶拖拉机、混合动力拖拉机、丘陵山地拖拉机等行业顶尖设备成为研发新增量，加速实现高端农机“扩编扩员”；洛铜成功研制新能源汽车高端连接器用高性能铜合金带材，填补国内高端连接器关键材料技术空白，整体技术达到国际先进水平。

智能化改造提效扩面——

中信重工推进数字化转型，实现传统重型装备设计研发时间节省40%、生产效率提高30%、装备利用率提高15%，成功获评全国首批、全省唯一“数字领航”企业。中国一拖将生产车间升级为现代数字化展示区，不到3分钟即可下线一台大马力拖拉机。

绿色化改造提标示范——

中钢洛耐依托年产1万吨特种碳化硅新材料项目，实现智能备配料系统等一批先进工艺装备和技术应用，大大促进低碳绿色环保生产。洛轴在智慧用水管控模式上实现多项创新，成功入选全国工业废水循环利用典型案例名单，尽显可持续发展澎湃动力。

随着一项项重磅创新成果接连落地，一个个重大产业项目加快建设，一个覆盖龙头企业、中小企业、相关平台的融合转型梯度培育体系正在洛阳加速落地，由点及线、由线到面赋能“洛阳制造”高质量发展。

在老国企热血奋斗下，昔日洛阳诞生了我国第一台拖拉机、第一台压路机、第一批汽车变速箱轴承等诸多“全国第一”，铸就了“洛阳制造”金字招牌。

如今，随着更多“世界领先”“全国首创”等行业突破在此诞生，智能机器人、大数据和工业互联网等“数字工友”队伍越发壮大，绿色制造体系建设“加法”和工业领域污染防治“减法”同步推进，更多产业发展“春天的故事”正在这里上演！(洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 张锐鑫 郭学锋 通讯员 刘春红 杜佳雯)