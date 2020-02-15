二十四节气与中秋节有莫大联系（上）（中秋文化与洛阳）

中国古有“春祭日，秋祭月”一说。中国先秦史学会原副会长、我市著名文史学家蔡运章说，早在周朝的时候，古代帝王就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的习俗。以洛阳为中心的河洛地区，是二十四节气这一人类非物质文化遗产代表作的重要发源地和实践地，二十四节气又与中秋节有着莫大的联系。

中国古有“春祭日，秋祭月”一说。中国先秦史学会原副会长、我市著名文史学家蔡运章说，早在周朝的时候，古代帝王就有春分祭日、夏至祭地、秋分祭月、冬至祭天的习俗。以洛阳为中心的河洛地区，是二十四节气这一人类非物质文化遗产代表作的重要发源地和实践地，二十四节气又与中秋节有着莫大的联系。

河洛地区是二十四节气的重要发源地和实践地

出土于陕西宝鸡的何尊，用122个字的铭文记述了周成王继承周武王遗志，营建成周(今河南洛阳)之事，其中“宅兹中国”成为“中国”一词最早的文字记载。

为何要营建成周呢？这是因为武王伐纣成功后，希望把王都定到一个“天下之中”的位置。周公通过“土圭测景”，找到了“天下之中”洛阳，同时还确定了夏至和冬至的时间。

蔡运章认为，夏至和冬至的时间确定后，春分和秋分也就能很快确定，因为这两个节气“日夜平分”，当这四个节气确定后，一个回归年被分为四等份，其余的节气也就应运而生了。

2016年，“二十四节气——中国人通过观察太阳周年运动而形成的时间知识体系及其实践”被正式列入联合国教科文组织“人类非物质文化遗产代表作名录”。

岁时节俗，非遗文化，无不饱含着浓厚的传统文化气息。黄河流域是中华文明的发源地，而以洛阳为中心的河洛地区，更是这一人类非物质文化遗产代表作的重要发源地和实践地。

秋分曾是传统的“祭月节”

春分、秋分是二十四节气中的重要节气。为何要在“二分”时节祭祀日月呢？

《明史·礼志三》中记载:“盖天地至尊，故用其始而祭以二至。日月次天地，春分阳气方永，秋分阴气向长，故祭以二分，为得阴阳之义。”《礼记》中载：“天子春朝日，秋夕月。朝日之朝，夕月之夕。”“朝日”就是祭日，“夕月”就是祭月。“夕月礼”就成为祭月之礼的特有称呼。

周人祭祀日月的方式是“祭日于坛，祭月于坎。以别幽明，以制上下”。以坛、坎作为日月的象征，坛在上，光明，坎处下，幽静。《明实录》中记载：“秋分祭夜明于夕月坛。”“夜明”指的是月亮，因古人认为月亮在夜晚放光，故称其为“夜明”。

日为阳，月为阴。秋分后，阴气渐重，月神主掌大地，人们要向月亮祈福，求月神保佑，因此秋分曾是传统的“祭月节”。

不过，秋分在农历里的日子每年是不同的，不一定都有圆月，祭月无月又大煞风景，所以后来就将“祭月节”由秋分改到了中秋，即农历八月十五的月圆之夜。（记者 李砺瑾）