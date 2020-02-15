洛北板块又有一座大型立交完工 九都路李城桥立交明日正式通车

今日，洛报融媒记者从洛阳市城建项目建设指挥部获悉，位于三川大道跨洛河李城桥与九都路交会处的立交完工，明日将正式通车。这是继昨日槐树湾立交投用后，本周洛阳市通车的第二座大型立交工程。

今日，洛报融媒记者从洛阳市城建项目建设指挥部获悉，位于三川大道跨洛河李城桥与九都路交会处的立交完工，明日将正式通车。这是继昨日槐树湾立交投用后，本周洛阳市通车的第二座大型立交工程。

洛阳市住建局相关负责人介绍，按照洛阳中心城区快速路网布局规划，九都路李城桥立交位于“井字+环线”快速的重要节点。该立交在原先三川大道上跨九都路、同时设置地面灯控路口的基础上，新建设了6条转向匝道，并对地面道路进行了改造升级，是三川大道快速化改造的重要部分，对提升市区东部主干路网具有重要意义。

洛阳城投集团相关负责人介绍，九都路李城桥立交采用半互通式立体交叉，南北主线上跨九都路，南接三川大道跨洛河李城桥主桥，南北长770米；东西向按照九都路现状路由，采用地面道路为主，东西向长1.26公里。利用此次新建的6条匝道，可实现西向南、西向北、南向西、南向东、东向北、北向西共6个方向的快速通行；由东向南及由北向东方向预测交通量小，采用地面辅路实现转换交通。

该立交在李城桥连接处采用拼宽设计，在东西两侧各设置2条定向匝道连接，其中有两条匝道主要供非机动车、行人使用，可以实现李城桥、九都路慢行交通的转换。

洛阳市住建局相关负责人介绍，该立交北侧的塔湾立交、唐寺门立交也正在加快施工中。在明年这2座立交整体完工后，将和九都路李城桥立交形成联动，全面提升三川大道洛河以北段的通行效率，也将更好串联起九都路、中州路、瀍涧大道、邙岭大道等东西向道路，对提升中心城区东北部区域的交通将发挥更大引领作用。

数据显示，“十三五”以来，洛阳市大力推进中心城区立交建设，陆续开工建设了30座立交工程。目前，已建成隋唐园立交等22座、在建翠云峰立交等8座，未来规划古城快速路三川大道立交等55座，中心城区共计设置立交99座，城市主次干道连接和转换能力、道路通行效率将大幅提高，进一步实现内畅外联的交通功能。(洛报融媒记者 李东慧/文 梅占国/图 通讯员 高江鹏)