洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛北板块又有一座大型立交完工 九都路李城桥立交明日正式通车

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-17 16:00

　　今日，洛报融媒记者从洛阳市城建项目建设指挥部获悉，位于三川大道跨洛河李城桥与九都路交会处的立交完工，明日将正式通车。这是继昨日槐树湾立交投用后，本周洛阳市通车的第二座大型立交工程。

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，按照洛阳中心城区快速路网布局规划，九都路李城桥立交位于“井字+环线”快速的重要节点。该立交在原先三川大道上跨九都路、同时设置地面灯控路口的基础上，新建设了6条转向匝道，并对地面道路进行了改造升级，是三川大道快速化改造的重要部分，对提升市区东部主干路网具有重要意义。

　　洛阳城投集团相关负责人介绍，九都路李城桥立交采用半互通式立体交叉，南北主线上跨九都路，南接三川大道跨洛河李城桥主桥，南北长770米；东西向按照九都路现状路由，采用地面道路为主，东西向长1.26公里。利用此次新建的6条匝道，可实现西向南、西向北、南向西、南向东、东向北、北向西共6个方向的快速通行；由东向南及由北向东方向预测交通量小，采用地面辅路实现转换交通。

　　该立交在李城桥连接处采用拼宽设计，在东西两侧各设置2条定向匝道连接，其中有两条匝道主要供非机动车、行人使用，可以实现李城桥、九都路慢行交通的转换。

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，该立交北侧的塔湾立交、唐寺门立交也正在加快施工中。在明年这2座立交整体完工后，将和九都路李城桥立交形成联动，全面提升三川大道洛河以北段的通行效率，也将更好串联起九都路、中州路、瀍涧大道、邙岭大道等东西向道路，对提升中心城区东北部区域的交通将发挥更大引领作用。

　　数据显示，“十三五”以来，洛阳市大力推进中心城区立交建设，陆续开工建设了30座立交工程。目前，已建成隋唐园立交等22座、在建翠云峰立交等8座，未来规划古城快速路三川大道立交等55座，中心城区共计设置立交99座，城市主次干道连接和转换能力、道路通行效率将大幅提高，进一步实现内畅外联的交通功能。(洛报融媒记者 李东慧/文 梅占国/图 通讯员 高江鹏)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 看！央视秋晚四大名嘴为洛阳花式打call
  • 先睹为快 ！洛阳铜驼暮雨文化街区开始...
  • 洛阳水生态建设取得明显成效 水韵洛阳...
  • 李亚会见王战营带领的商丘市党政考察...
  • “双节”临近 洛阳街头节日氛围渐浓
  • 洛阳伊滨区最大公交停车场工程获批
  • 麦斯克电子材料股份有限公司揭牌成立
  • 走近洛阳夜景文旅地标 领略古都“夜魅...
  • 洛宁县凤翼山：荒山变绿洲 生态惠民生
  • 李亚主持召开市委常委会会议 深入学...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月16日
  • · 涧西区9月份新开城市书房都坐落在哪里
    • 精彩图片
    先睹为快 ！洛阳铜驼暮...
    “双节”临近 洛阳街头...
    洛阳水生态建设取得明...
    汝阳县斜纹村：“冰墨...
    精彩热帖

    牵牛花

    洛河畔

    秋色

    秋日残荷
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605