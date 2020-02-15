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洛阳又添一座全互通立交！槐树湾立交16日完工通车
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-15 17:41

　　经过135天艰苦鏖战，16日，位于洛龙区的槐树湾立交将整体完工通车，8条转向匝道实现南山大道与三川大道、伊水西路的互通，洛阳市中心城区又增添一座大型全互通立交。

　　洛阳市住建局相关负责人介绍，槐树湾立交位于南山大道与三川大道交会处，向南与伊水西路连通，可快速前往龙门石窟等地，是洛阳中心城区快速路网规划的重要节点，也承载着过境交通转换和中心城区东南部区域、二广高速伊滨站与市区多个方向交通转换的双重功能。

　　槐树湾立交为全互通苜蓿叶型立交，从空中俯瞰像一只蝴蝶，在原先的大喇叭立交基础上增加8条转向匝道，实现东西向南山大道与北侧三川大道、南侧伊水西路的全互通功能，8条匝道总长3公里，工程投资1亿元。其中，东西向利用现状南山大道路由改造提升，南北向主线采用下穿方式设置，4个方向车辆，都遵循“先右转再左转”的规律，可实现与其他方向道路的快速通达。

　　目前，槐树湾立交主线、匝道等已全面完工，交通标线施划等也已完工，16日上午8时将正式开通放行。同时，现场绿化正在按计划推进，再在天气适宜时实施大范围绿化提升，整体绿化等计划在今年年底前全面完工。

　　记者从洛阳市住建局获悉，槐树湾立交完工的同时，该立交北侧的八里堂立交也已进入最后攻坚期。八里堂立交主线预计9月30日完工，届时两座立交将有效提升三川大道南段的通行效率，同时更好实现南山大道、新伊大街、伊洛东路等快速串联，对实现洛龙板块、伊滨板块的联通也将发挥更大作用。(洛报融媒记者 李东慧 通讯员 曹淼亮)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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