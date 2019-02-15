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涧东路提升改造等81项工程全部完工 唐寺门立交等44项工程年底前投用
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-24 08:11

　　昨日，记者从市住建局获悉，我市城建重点项目“百日攻坚”行动中的望春门街关林路至伊洛路段、香山路望春门街至广利街段、伊洛路永泰街至龙门大道段等7项海绵化改造工程全部完工。

　　按照市委、市政府部署，我市自7月至9月底开展城建重点项目“百日攻坚”专项行动。根据计划，集中攻坚期间将完工12大类269项工程，开工6大类51项工程，另外还有7大类70项城建项目将快速推进达到形象进度。

　　截至目前，既定的269项工程已完工81项，主要包括

　　道路桥梁工程8项：

　　芳华路提升改造工程、涧东路提升改造工程、英雄路提升改造工程、衡山路向北打通工程等

　　背街小巷整治工程13项：

　　上阳路司法局小巷、钱江东路、凤翔街、郑康一路、郑康二路等

　　海绵化改造工程7项：

　　望春门街、香山路、伊洛路、通衢路、广利街、定鼎门街、永泰街等

　　“四河五渠”治理工程28项：

　　龙门大道海校路口积水点改造工程、启明南路中州路至启明西路段积水点改造工程、瀍涧大道积水点改造工程、古城快速路金城寨街口积水点改造工程、古城快速路厚载门街口积水点改造工程、高铁大道南寨村口周边积水点改造工程、中州东路焦枝铁路桥至启明南路段积水点改造工程、关圣街太康东路至古城快速路段雨污分流改造工程、杜房街广阜路至南山大道段雨污分流改造工程等

　　公共服务工程24项：

　　南昌路供水管道内衬修复项目、丽春西路防洪渠桥东地面停车场建设工程、建设路洛铜公寓院内地面停车场建设工程等

　　涉铁道路安全整治工程1项：

　　关林路下穿郑西高铁

　　同时，应开工的51项工程目前已开工24项，主要包括道路桥梁工程5项；道路排水工程14项；生态修复类工程2项；公共服务工程1项；市区200公里“乐道”及县域300公里“乐道”建设工程等2项。续建的70项工程目前均已按节点加快推进，工程建设总量已基本过半，其中玻璃厂路向北打通、唐寺门立交、塔湾立交等44项工程将于今年年底前投用，剩余26项工程计划今年年底前实现工程量过半。

　　市住建局相关负责人表示，将继续强化“三种精神”，强化落实力、执行力、穿透力，强化节点管理，以日保周、以周保月，统筹好速度、质量、环保和安全的关系，确保9月底既定应完工的269项工程全面完工惠民。(记者 李东慧 通讯员 高江鹏 郑豪杰)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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