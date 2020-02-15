洛阳：打造立体交通网 让都市圈成为“朋友圈”

人便于行达天下，货畅其流天地宽。近年，我市聚焦新发展理念和高质量发展的根本要求，着力构建现代化高质量综合立体交通网络，积极推进我市由交通节点城市向交通枢纽城市迈进。

高铁龙门站综合交通枢纽北广场

人便于行达天下，货畅其流天地宽。近年，我市聚焦新发展理念和高质量发展的根本要求，着力构建现代化高质量综合立体交通网络，积极推进我市由交通节点城市向交通枢纽城市迈进。

建设副中心，交通须先行。市委十一届十三次全会审议通过的《关于以开放为引领加快建设中原城市群副中心城市的行动方案》明确提出，我市要聚力加力打造全国重要综合交通枢纽，统筹推进公路、铁路、航空等重大基础设施建设，打通对外大通道，实现对内大循环，构建功能完善、衔接顺畅、运作高效的现代立体交通网络。

构建公路网 打通对外大通道

轨道交通一号线首列车下线

今天的洛阳，交通运输格局日益扩大，城乡面貌为之一新，群众幸福感、获得感与日俱增。连霍高速、盐洛高速、栾卢高速横贯东西，二广、济洛、洛栾等高速纵穿南北，形成“三纵三横三环”的高速路网布局；干线公路纵横交错，织密了公路交通网络。

打通以干线公路和高速公路为主力的对外大通道，对于我市构建公路网、有效完善交通网、推动都市圈建设来说意义重大。

不久前，在国道G310洛阳境段(铁门镇至三门峡市界)改建工程青龙山隧道建设现场，全市2020年交通公路安全生产应急演练成功举行。目前，该工程关键性的桥梁工程完成53%、涵洞工程完成81%。该工程预计明年建成通车，将成为豫西干线公路大动脉。

市公路事业发展中心最新资料显示，目前我市境内干线公路包括8条国道、19条省道，通车里程2420公里；有在建项目2个。

王城大道快速路九都路互通立交

构建公路网，高速是关键。按照方案要求，2020年，尧栾西高速尧栾段、济洛高速建成通车，争取郑洛第三条高速、渑栾高速洛宁至栾川段等项目列入省“十四五”高速路网规划；2021年，二广高速洛阳城区段加宽工程建成通车，组团高速邵原至新安段、组团高速伊川至偃师段、宁洛高速西南绕城段加宽改造工程开工；2022年，新伊高速、渑栾高速渑池至洛宁段建成通车；2023年，栾卢高速建成通车。

目前，新伊高速、济洛高速洛阳段、尧栾西高速洛阳段、栾卢高速洛阳段、渑淅川高速渑池至洛宁段、二广高速洛阳城区段改扩建工程等项目建设正酣；新安至邵原、伊川至偃师等7条谋划高速已列入省交通运输厅高速公路网规划调整方案。

未来，它们将与宁洛高速、连霍高速等一起，帮助洛阳织密高速公路网，为副中心城市建设和洛阳都市圈建设贡献力量。

目前，我市高速公路通车里程501公里，在建和谋划的高速公路共13条601公里。此外，我市两次扩大高速公路免费通行路段，里程约为147公里，范围扩大至济源。

济洛西高速黄河特大桥合龙

农村公路+快速通道实现对内大循环

24日，宜阳县白杨镇陡沟村村民丁玉乐，骑车载着妻子来到大南环龙南线赵坡驿站支起摊子开了张。赵坡驿站建成后，他与妻子便买来炸鸡设备和饮料、小食品等，来此摆摊，收入很可观。

以路带发展，振兴广大乡村。目前，我市农村公路里程达16821公里。“百县通村入组工程”快速推进，全市累计完成3160公里；积极推进“五级路成网、绿廊连城乡”创建行动，10条融合发展试点路、26条最美乡村路有序建设。

“四好农村路”建设走在全省前列

新安、孟津创建国家“四好农村路”示范县；汝阳、栾川、宜阳创建省级“四好农村路”示范县……近年，我市积极推动“四好农村路”建设，“四好农村路”建设走在全省前列，已创建市级示范县2个、市级示范乡(镇)33个。

方案提出，到2025年，沿黄生态旅游快速路、洛伊西线、洛宜北线、洛偃南线4条快速通道建成通车。

绿道蜿蜒向前，一侧是安静流淌的黄河，一侧是郁郁葱葱的树木，漫步其中心旷神怡……近日，天气晴好，不少游客到孟津游玩时被环境优美的黄河绿道吸引。孟津县交通运输局公路股股长陈永生介绍，该县谋划实施的黄河绿道项目有66公里，起于孟巩交界处，终于小浪底风景区。目前，一期的12公里已建成，二期正在修建，预计今年年底前建成通车。

快速通道架起了城乡沟通的“桥梁”。市交通运输局相关负责人表示，按照规划，从洛阳中心城区出发到偃师、伊川、宜阳、新安、孟津、吉利这“六组团”，距离都不超过30公里，且有生态廊道进行对接。目前，洛吉、洛新、洛宜北线等快速通道改造提升基本完成。洛伊快速通道正在进行西线规划，工程可行性研究报告招标已完成；洛偃快速通道重点对中州东路与310国道南匝道进行完善。洛阳交运集团最新统计资料显示，基于快速通道加快建设，我市城际公交线路达到50条，对各县域的覆盖率达100%。

齐头并进 打造立体交通网

2025年，高铁“十字形”构架、“三纵三横”普铁网基本形成；开通航线40条，其中国际航线4条，旅客吞吐量突破400万人次，打造“一体两翼一基地”4E级民用航空机场……

航网布局不断优化，航线航班稳定增长

发展立体交通，铁路和航空不能缺席。目前，我市境内建成运营铁路5条，总里程302.8公里，“十三五”期间开工建设蒙华铁路和三洋铁路，里程共约136公里。陇海铁路、焦柳铁路、郑西高铁、蒙华铁路等铁路干线穿境而过，呼南高铁豫西通道取得实质性进展。

洛阳机场呈“双高”引领发展趋势。2019年，洛阳北郊机场旅客吞吐量突破150万人次，通航城市22个，航班平均客座率超过80%，基本构建起覆盖全国主要城市的航线网络。

另外，内河水运3个库区港航项目整体进展顺利，2个航道项目进入省级规划。

眼下，我市正在创建交通强国省级试点城市，立体交通体系建设正逢其时。无论是水陆空交通，还是国省干线、高速公路、农村公路建设都是抓手，多点开花、齐头并进，发力副中心建设，必将推动洛阳早日向全国重要综合交通枢纽迈进。（记者 赵硕 通讯员 吴伟 张毅）(本文图片均为资料图片)