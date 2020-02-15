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《洛阳晚报》编辑部捐赠100份爱心班级报至洛龙区开元小学
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-16 08:35
孩子们领到报纸非常开心

　　昨日，洛龙区开元小学的孩子们收到了一份特殊的礼物——100份《洛阳晚报》。《洛阳晚报》常务执行副总编辑邓德洪代表《洛阳晚报》编辑部将这些报纸送到孩子们手中。未来一年，每期《洛阳晚报》都将按时被送到该校，作为各个班级的班级报。

　　在捐赠现场，还飘着墨香的报纸备受孩子们的喜爱。三年级三班的马悠然说：“今天的报纸上有作文秀，是高年级的学生写的，特别好看。希望有一天我的作文也能登上晚报。”该班班主任曹婷说：“我教的是语文，低年级孩子的语文学习素材大多以故事类为主。从三年级开始，孩子们就要慢慢接触各类社会热点、时事动态，晚报就是很好的学习资料。”

　　邓德洪说，爱心捐赠活动就是让“咱家的报”为“咱家的娃”打开一扇看世界的窗，让孩子们从报纸上获取更多有用的知识，希望孩子们能够利用好爱心班级报，以梦为马，不负韶华。

　　洛龙区开元小学校长沈继珍介绍，该校位于钱江路与新伊大街交叉口东南角，2018年开始招生，现有4个年级24个教学班1168名学生。学校立足小学基础教育，推行本真教育理念，注重提升教师专业素养，关注学生个体成长。未来，学校将不断提高办学质量，努力打造一所社会满意、家长信赖、学生喜欢的好学校。

　　今年，《洛阳晚报》第八届班级报捐赠活动已经启动,活动旨在凝聚社会力量，让各中小学班级都能拥有一份学习报，助力孩子们健康成长。前期已经有不少企业和个人献出爱心。如果您愿意为孩子们提供一份《洛阳晚报》作为他们在校期间的学习读物，如果您所在的学校想获赠《洛阳晚报》班级报,欢迎拨打63217609与我们联系。班级报捐赠及投放情况，《洛阳晚报》将全程跟踪报道。(记者 郭飞飞 文/图)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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