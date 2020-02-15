阳光助学金发放仪式于明日举行 诚邀爱心人士参加

明日，2020年阳光助学活动助学金发放仪式(简称阳光助学金发放仪式)将举行。昨日，我们到洛宁县贫困学生孙雪燕家走访，并为她送去5000元助学金。宜阳县的李雨兰，因家里孩子多、母亲患病，也向我们递交了阳光助学金申请。

明日，2020年阳光助学活动助学金发放仪式(简称阳光助学金发放仪式)将举行。昨日，我们到洛宁县贫困学生孙雪燕家走访，并为她送去5000元助学金。宜阳县的李雨兰，因家里孩子多、母亲患病，也向我们递交了阳光助学金申请。

姓名：李雨兰

毕业学校：宜阳县第二实验高级中学

高考分数：475分

李雨兰今年19岁，是宜阳县张坞镇张坞村人，今年考上了焦作师范高等专科学校。她的父亲在家务农，母亲患有精神类疾病，常年离不开药。她的大哥今年大学毕业，刚找到工作，二哥患有肺结核、心脏病，干不了重活，在小区当保安，一家人的日子过得紧巴巴的。今年7月，她二哥病情加重，不得不辞职，住了近一个月院。如今，家里欠了不少外债。

相较于同龄人，李雨兰明显成熟许多，干农活、操持家务，她样样在行。

李雨兰说，今年暑假，她原本在市区一家饭馆干临时工，挣钱补贴家用，但没干多久，因为二哥生病住院，她不得不回家帮忙照顾。

面对家里的困境，李雨兰很乐观，她说，她相信困难只是暂时的，只要一家人齐心协力，肯定能渡过难关。

11日上午，阳光助学金发放仪式将在洛阳日报报业集团举行，届时部分受资助学生将到场，我们诚挚邀请爱心人士前来参加。

姓名：孙雪燕

毕业学校：洛宁县第一高级中学

高考分数：668分

孙雪燕是洛宁县赵村镇西王村人。昨日上午，市妇联负责人与洛宁县妇联相关负责人到孙雪燕家时，她正在帮母亲做家务。孙雪燕的母亲连连向大家道谢：“感谢大家对我们一家的关心与支持。”

孙雪燕从小学习就好，中招考试以全县第一名的成绩考入洛宁县第一高级中学。当时，市、县两级妇联了解到她家孩子多负担重，她姐姐在上大学，还有两个弟弟，便对他们一家进行帮扶。

孙雪燕上高一时，父亲因意外不幸去世，给这个家庭带来沉重打击。市妇联多位同志为解决她家的实际困难，介绍爱心人士对孙雪燕进行一对一资助。

眼下，孙雪燕的姐姐已经参加工作，两个弟弟一个上高中一个上初中。孙雪燕今年以668分的高分考上了哈尔滨工业大学，母亲为她高兴的同时，也为其学费发愁。“孩子很懂事，也很争气。”孙雪燕的母亲说，可是家里孩子多，家庭负担确实比较重。

为了让孙雪燕顺利上学，让她家人无后顾之忧，市妇联负责人将5000元助学金交到她手中，并勉励她，考上大学是新的起点，希望她再接再厉，取得出色的成绩，将来为社会做贡献。“我一定好好学习，不辜负大家对我的期望。”孙雪燕说。（记者 魏巍 文/图）