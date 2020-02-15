洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

2020年阳光助学活动助学金发放仪式举行 58.3万元爱心款助101名贫困学子圆梦
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-12 09:12
合影留念

　　金秋助学，圆梦起航。昨日上午，洛报帮扶·金鑫·2020年阳光助学活动助学金发放仪式在洛阳日报报业大厦东报告厅举行，共发放助学金58.3万元，101名贫困学子受到资助。

　　发放助学金

　　活动现场，每名学子获得不低于2000元的阳光助学金，部分学子还得到爱心企业与爱心人士的一对一资助。看着手里的爱心款，不少学子与家长的眼里泛起泪花。他们感谢阳光助学活动，感谢爱心企业与爱心人士对他们的关怀与资助。

向爱心人士献花致谢

　　2020年阳光助学活动由洛阳日报报业集团、市妇联、金鑫集团与市慈善总会主办，洛阳晚报、河南省金鑫爱心教育基金会承办。自7月27日该活动启动以来，不少贫困学子看到相关报道，纷纷递交阳光助学金申请材料。洛报爱心帮扶中心工作人员收到材料后认真核对、到户走访，详细了解每一名贫困学子的家庭情况。

　　阳光助学活动离不开广大爱心企业与爱心人士的支持。以金鑫集团、河南大进律师事务所、红杉树智能英语为代表的爱心企业，以李恒昭、陈国芳、王留文为代表的爱心人士，纷纷慷慨解囊，尽力给予贫困学子帮助。

　　送锦旗

　　洛阳日报报业集团已坚持开展爱心助学活动20年。20年来，洛阳日报报业集团累计帮助贫困学子近3000人；每年举办的阳光助学活动，已成为我市有影响力的公益活动之一。洛阳日报报业集团将以实际行动践行作为洛阳本土最具影响力媒体的责任与担当，同时，希望通过这样的活动照亮更多贫困学子的求学之路，并鼓励与号召他们加入公益事业。

　　爱心企业与爱心人士资助名单

　　爱心企业

　　金鑫集团 河南大进律师事务所 红杉树智能英语 洛阳寅兴机电设备有限公司

　　洛阳凤凰山集团

　　爱心人士

　　李恒昭 朱忠林 郑　征 艾好德 鞠丽喜 陈国芳 杜　青

　　贾元杰 王留文 董　洁 付丽华 张　贵 陈洛珍 肖继陵

　　尤庆伟 孙红闯 王源源 闫　萌

　　(爱心企业和爱心人士排名不分先后)

　　受资助学子名单

　　孙慧　卢晓林 李惠艺 徐亚楠 潘文超 朱梦鸽 胡亚磊

　　邓元欣 胡婧怡 郑　涛 霍芳芳 行逸飞 赵紫阳 张晓鹏

　　金欣瑶 张骜驰 任双晓 崔怡然 张林林 李戈戈 杜惋遐

　　杨晓倩 王媛媛  陈良洁 孙典典 申玉倩 卢亚歌 朱智钢

　　于淋淋 孙文静 张亚欣 王若琳 王　莹 游　琪 张　俊

　　王孟娣 王炳涛 郭建华 李琳琳 李璐璐 金向怡 李雨兰

　　邱登辉 孙雪燕 张晨阳 金梦月 张梦洁 陈梦琪 胡若梦

　　秦典典 张晓鹏 蒋贺平 朱泽立 史宇洋 万文珺 炊紫阳

　　王晶　刘轩燚 梁润娟 李培露 张志成 丁尹航 李春晖

　　金晓欢 吕若丹 张双娟 田盈歌 刘云燕 王亚炜 李晶晶

　　黄一迪 林冠羽 周新甜 贺筱康 郭天天 和　雷 刘越洋

　　张艺涛 卢炳旭 赵　旺 宋绘龙 李　晴 杨青青 马明慧

　　韦丛丛 王春丽 张鹏懿 王瑞林 方雅雯 薛浩东 曹甜欣

　　刘岚岚 王乙琳 李艳静 吕喜风 李　欣 山亚丹 晋伊斐

　　姬欣欣 詹祺锴 党梦佳

　　(记者 魏巍/文 李卫超/图)
[ 责任编辑：崔利利]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·十几年来，她把浓茶当水喝 竟患上缺铁性贫血
  • ·误把盐酸当饮料，4岁娃被推进重症监护病房
  • ·吃肉肉不长肉肉？营养师说这美事，真有戏！
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 央视中秋晚会第四波明星阵容发布 杨坤...
  • 第三届中原国际文化旅游产业博览会暨2...
  • “央视中秋晚会落户洛阳”话题热度迅...
  • 洛阳市区又有8条路完成雨污分流改造
  • 情侣吵架闹到派出所愤而互相举报吸毒 ...
  • 56个品种纳入第三批国家组织药品集中...
  • 干干净净迎“双节” 洛阳全城大清洁
  • 2020中国民营企业500强出炉 洛阳钼业...
  • 姑娘约朋友聚餐电动车被偷 车里还放着...
  • 瀍东污水处理厂二期扩建项目进入设备...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月10日
  • · 小学生练蛙跳、鸭子步是帮助大还是伤害大?
    • 精彩图片
    广场，让洛阳百姓生活...
    什么情况？！一批清华...
    洛阳理工学院开元校区...
    洛阳双瑞风电叶片销售...
    精彩热帖

    最美教师颁奖典礼

    皇城相府

    洛河保洁

    鸦雀
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605