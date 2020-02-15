2020年阳光助学活动助学金发放仪式举行 58.3万元爱心款助101名贫困学子圆梦

金秋助学，圆梦起航。昨日上午，洛报帮扶·金鑫·2020年阳光助学活动助学金发放仪式在洛阳日报报业大厦东报告厅举行，共发放助学金58.3万元，101名贫困学子受到资助。

合影留念

金秋助学，圆梦起航。昨日上午，洛报帮扶·金鑫·2020年阳光助学活动助学金发放仪式在洛阳日报报业大厦东报告厅举行，共发放助学金58.3万元，101名贫困学子受到资助。

发放助学金

活动现场，每名学子获得不低于2000元的阳光助学金，部分学子还得到爱心企业与爱心人士的一对一资助。看着手里的爱心款，不少学子与家长的眼里泛起泪花。他们感谢阳光助学活动，感谢爱心企业与爱心人士对他们的关怀与资助。

向爱心人士献花致谢

2020年阳光助学活动由洛阳日报报业集团、市妇联、金鑫集团与市慈善总会主办，洛阳晚报、河南省金鑫爱心教育基金会承办。自7月27日该活动启动以来，不少贫困学子看到相关报道，纷纷递交阳光助学金申请材料。洛报爱心帮扶中心工作人员收到材料后认真核对、到户走访，详细了解每一名贫困学子的家庭情况。

阳光助学活动离不开广大爱心企业与爱心人士的支持。以金鑫集团、河南大进律师事务所、红杉树智能英语为代表的爱心企业，以李恒昭、陈国芳、王留文为代表的爱心人士，纷纷慷慨解囊，尽力给予贫困学子帮助。

送锦旗

洛阳日报报业集团已坚持开展爱心助学活动20年。20年来，洛阳日报报业集团累计帮助贫困学子近3000人；每年举办的阳光助学活动，已成为我市有影响力的公益活动之一。洛阳日报报业集团将以实际行动践行作为洛阳本土最具影响力媒体的责任与担当，同时，希望通过这样的活动照亮更多贫困学子的求学之路，并鼓励与号召他们加入公益事业。

爱心企业与爱心人士资助名单

爱心企业

金鑫集团 河南大进律师事务所 红杉树智能英语 洛阳寅兴机电设备有限公司

洛阳凤凰山集团

爱心人士

李恒昭 朱忠林 郑 征 艾好德 鞠丽喜 陈国芳 杜 青

贾元杰 王留文 董 洁 付丽华 张 贵 陈洛珍 肖继陵

尤庆伟 孙红闯 王源源 闫 萌

(爱心企业和爱心人士排名不分先后)

受资助学子名单

孙慧 卢晓林 李惠艺 徐亚楠 潘文超 朱梦鸽 胡亚磊

邓元欣 胡婧怡 郑 涛 霍芳芳 行逸飞 赵紫阳 张晓鹏

金欣瑶 张骜驰 任双晓 崔怡然 张林林 李戈戈 杜惋遐

杨晓倩 王媛媛 陈良洁 孙典典 申玉倩 卢亚歌 朱智钢

于淋淋 孙文静 张亚欣 王若琳 王 莹 游 琪 张 俊

王孟娣 王炳涛 郭建华 李琳琳 李璐璐 金向怡 李雨兰

邱登辉 孙雪燕 张晨阳 金梦月 张梦洁 陈梦琪 胡若梦

秦典典 张晓鹏 蒋贺平 朱泽立 史宇洋 万文珺 炊紫阳

王晶 刘轩燚 梁润娟 李培露 张志成 丁尹航 李春晖

金晓欢 吕若丹 张双娟 田盈歌 刘云燕 王亚炜 李晶晶

黄一迪 林冠羽 周新甜 贺筱康 郭天天 和 雷 刘越洋

张艺涛 卢炳旭 赵 旺 宋绘龙 李 晴 杨青青 马明慧

韦丛丛 王春丽 张鹏懿 王瑞林 方雅雯 薛浩东 曹甜欣

刘岚岚 王乙琳 李艳静 吕喜风 李 欣 山亚丹 晋伊斐

姬欣欣 詹祺锴 党梦佳

(记者 魏巍/文 李卫超/图)