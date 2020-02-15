“中隐”的造园家（河洛拾珠）

说起白居易，大家的第一反应是，他是一位大诗人。其实，他还是一个出色的造园家，在中国古代园林史上占有一席之地。

说起白居易，大家的第一反应是，他是一位大诗人。其实，他还是一个出色的造园家，在中国古代园林史上占有一席之地。

公元829年，白居易告病归洛，购得履道坊(fāng)宅园，作为退养之地。他在诗作《洛下卜居》中注道：“买履道宅价不足，因以两马偿之。”钱不够，还补了两匹马。

白居易对宅园进行重修，经他之手，履道坊宅园焕然一新：水际安亭，花间隐榭，景色秀丽，实在是一处晚年清闲享乐的好地方。

白居易非常热爱这处园子，为它作诗无数，其中有一首写道：“履道坊西角，官河曲北头。林园四邻好，风景一家秋。”他还写了《池上篇》一文，文中道：“十亩之宅，五亩之园，有水一池，有竹千竿……有堂有庭(一作亭)，有桥有船。”这样一处佳园，真的很适合“中隐”。

在著名诗作《中隐》中，白居易提到“大隐住朝市，小隐入丘樊……不如作中隐，隐在留司官”，这是说大隐者应该是高居庙堂的朝臣，小隐者是居于山林之中的隐士，但他认为，庙堂太喧嚣，山林太冷落，最好的选择是“中隐”。

《中隐》的写作时间，应该在白居易做太子宾客分司东都之后。其时，经过多年宦海沉浮，他觉得“居之不易”，“大隐”已不可能，又不甘心“小隐入丘樊”，那就“似出复似处，非忙亦非闲”，太子宾客这样的闲职便是最佳选择。留司官毕竟远离政治中心，“终岁无公事，随月有俸钱”。洛阳乃天下之中，山水美不胜收，还有一帮志同道合的朋友，可以常聚常醉，“致身吉且安”。

履道坊宅园是白居易以文会友的场所，晚年他自称“醉吟先生”，还写《醉吟先生传》，讲述他的诗酒游乐生活。

白居易74岁时，即“会昌五年三月二十一日，于白家履道宅同宴，宴罢赋诗”。这次聚会被称为“七老会”，亦称“尚齿之会”，即尊崇年长者的聚会。

履道坊，也称履道里，始建于隋朝，隋唐洛阳城里坊区长夏门东第四街从南向北第二坊，今洛龙区安乐镇狮子桥村。履道坊宅园，位于履道坊西北角。在这个遗址中，考古人员发掘出一件石经幢残块，上面刻有“开国男白居易”等字，还出土两面铜镜。

白居易晚年喜谈佛理，常与高僧往来；闲暇时，或会揽镜自照，慨叹年华老去，青春不再。这些出土文物，令人对白居易在洛阳的晚年生活，产生无限遐想。(记者 刘永娟)