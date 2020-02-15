洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

秉公执法韦县丞（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-17 08:49

　　知道韦应物，是因他那首著名的《滁州西涧》：独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。

　　韦应物在任滁州刺史时，游览至滁州西涧，写下了这首意境幽深的小诗。

　　你以为他只是一位寄情山水、闲散淡泊的山水田园派诗人？不，写诗是工作之余的事，工作中，他是一个铁面无私的执法者。

　　安史之乱后，韦应物来到洛阳，任洛阳县丞。到任后，他一心辅佐县令，整顿秩序，希望受重创的洛阳尽快恢复昔日繁华。

　　洛阳是东都，政治地位特殊，各方势力错综复杂，稍有不慎，就有可能踩到雷区，轻则失了官位，重则性命不保。不过，韦县丞可不管这些。

　　一日，韦县丞在清查县府库存物资时，发现几个兵丁盗卖库存兵器。他非常生气，因为这种现象屡禁不止。于是，他命衙役抓住这几个兵丁，准备详加审问。孰料，这几个兵丁嚣张得很，毫不畏惧，不肯招供，不把他这个小小的县丞放在眼里。

　　韦县丞不由得怒从中来，随即命衙役将他们几个绑起来带到街上，当众责罚每人二十棍，并警告他们，若再有类似不法行为，一定加重处罚。

　　没想到事后不久，韦县丞竟遭到上司的责怪，怪他办事鲁莽，得罪了幕后重要人物。至于这个重要人物是何方神圣，官有多大，史书中未见详细记载。

　　韦县丞有一首诗写到此事。这首诗是《示从子河南尉班》：拙直余恒守，公方尔所存。同占朱鸟克，俱起小人言。立政思悬棒，谋身类触藩。不能林下去，只恋府廷恩。

　　诗前写有小序，大意是在这件事发生后不久，自己同在洛阳的侄子韦班，也因类似事情受到责难。当时，韦班在河南府下辖的河南县担任县尉，河南县衙和洛阳县衙同在洛阳城内。韦县丞作为长辈，写这首诗给侄子，是劝慰，也是自我排解——

　　我担任县丞，你担任县尉，我们都担负着守护一方平安的重任。无奈地方上事务繁杂、千头万绪，我们在尽忠履职、惩办不法之徒的时候，竟然遭到非议。然而清者自清，你我又怎会因此而改变自己的气节，与那些不法之徒同流合污？

　　韦县丞希望自己能像东汉末年曹操在洛阳时那样，用重典还百姓平安，无奈抱负难施。他有时真想辞官归隐，去享受田园生活，内心却惦念着朝廷的恩德，不忍抛弃公事。相比于山水田园，在他心里分量更重的，是社稷百姓。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·误服奶奶的药 两岁孙子突然手脚震颤……
  • ·76岁的她腿肿出裂纹 81岁的他脚肿穿不上鞋
  • ·嘴里也会长结石？没错，他一吃饭就腮帮子疼
    		•
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
    烂柯山上有古观
        唐代诗人孟郊有诗名为《烂柯石》：“仙界一日内，人间千岁穷。双棋未遍局，万物皆为空。樵客返归路，斧柯烂...
  • ·半日时光 闲游宜阳
  • ·夏天开车 注意这些细节
  • ·湿地、农庄、博物馆……在熟悉的城 觅新鲜的景
    		•
    		 
    新闻排行
  • 黄河文化新地标！洛阳大谷关关城工程开工
  • 洛阳谷水互通立交露芳容
  • 年底前，洛阳将有30万名职工收到家庭...
  • 极限求生！70岁老人进山迷路 靠喝水撑...
  • 开历史先河！二里头遗址宫城规划与明...
  • 应天门上空“龙骨云”火了 洛阳网友借...
  • 洛阳农贸市场焕然一新 文明创建深入人心
  • 痛心！偃师3名青少年溺水身亡，家长一...
  • 涧河治理军安小区段控尘不到位 责任单...
  • 公园里健走队大声播放音乐并喊口号 给...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 8月13日
  • · 明年招教考试还会继续限制应届生吗？
    • 精彩图片
    汝阳县：雨后乡村美如画
    新安革命历史纪念馆：...
    洛阳市少年儿童图书馆...
    浪漫！洛阳6对金婚夫妇...
    精彩热帖

    萨克斯演奏

    荷塘美景

    黄绿鹎

    自娱自乐
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605