秉公执法韦县丞（河洛拾珠）

知道韦应物，是因他那首著名的《滁州西涧》：独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。

知道韦应物，是因他那首著名的《滁州西涧》：独怜幽草涧边生，上有黄鹂深树鸣。春潮带雨晚来急，野渡无人舟自横。

韦应物在任滁州刺史时，游览至滁州西涧，写下了这首意境幽深的小诗。

你以为他只是一位寄情山水、闲散淡泊的山水田园派诗人？不，写诗是工作之余的事，工作中，他是一个铁面无私的执法者。

安史之乱后，韦应物来到洛阳，任洛阳县丞。到任后，他一心辅佐县令，整顿秩序，希望受重创的洛阳尽快恢复昔日繁华。

洛阳是东都，政治地位特殊，各方势力错综复杂，稍有不慎，就有可能踩到雷区，轻则失了官位，重则性命不保。不过，韦县丞可不管这些。

一日，韦县丞在清查县府库存物资时，发现几个兵丁盗卖库存兵器。他非常生气，因为这种现象屡禁不止。于是，他命衙役抓住这几个兵丁，准备详加审问。孰料，这几个兵丁嚣张得很，毫不畏惧，不肯招供，不把他这个小小的县丞放在眼里。

韦县丞不由得怒从中来，随即命衙役将他们几个绑起来带到街上，当众责罚每人二十棍，并警告他们，若再有类似不法行为，一定加重处罚。

没想到事后不久，韦县丞竟遭到上司的责怪，怪他办事鲁莽，得罪了幕后重要人物。至于这个重要人物是何方神圣，官有多大，史书中未见详细记载。

韦县丞有一首诗写到此事。这首诗是《示从子河南尉班》：拙直余恒守，公方尔所存。同占朱鸟克，俱起小人言。立政思悬棒，谋身类触藩。不能林下去，只恋府廷恩。

诗前写有小序，大意是在这件事发生后不久，自己同在洛阳的侄子韦班，也因类似事情受到责难。当时，韦班在河南府下辖的河南县担任县尉，河南县衙和洛阳县衙同在洛阳城内。韦县丞作为长辈，写这首诗给侄子，是劝慰，也是自我排解——

我担任县丞，你担任县尉，我们都担负着守护一方平安的重任。无奈地方上事务繁杂、千头万绪，我们在尽忠履职、惩办不法之徒的时候，竟然遭到非议。然而清者自清，你我又怎会因此而改变自己的气节，与那些不法之徒同流合污？

韦县丞希望自己能像东汉末年曹操在洛阳时那样，用重典还百姓平安，无奈抱负难施。他有时真想辞官归隐，去享受田园生活，内心却惦念着朝廷的恩德，不忍抛弃公事。相比于山水田园，在他心里分量更重的，是社稷百姓。（记者 刘永娟）