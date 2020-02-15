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七夕之夜望玉钩（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-24 08:42

　　明日是中国传统节日七夕。七夕起源于上古，后因“牛郎织女”的爱情传说而成为象征爱情的节日，极具浪漫色彩，诗词歌赋，佳作繁多。

　　唐代洛阳大诗人白居易写过《七夕》诗：“烟霄微月澹长空，银汉秋期万古同。几许欢情与离恨，年年并在此宵中。”

　　杜牧写过《秋夕》诗：“银烛秋光冷画屏，轻罗小扇扑流萤。天阶夜色凉如水，坐看牵牛织女星。”

　　土生土长的洛阳诗人李贺，也写过《七夕》诗：“别浦今朝暗，罗帷午夜愁。鹊辞穿线月，花入曝衣楼。天上分金镜，人间望玉钩。钱塘苏小小，更值一年秋。”

　　相较之下，李贺的诗似乎更加情真意切。

　　天上七夕，牛郎织女鹊桥相会，虽银河渺茫，星汉闪烁，但他们毕竟还能一年一会，相互依偎，互诉衷肠。地上七夕，已是午夜时分，诗人孤身一人，苦苦思念恋人，却只能对着弯弯的月亮发呆。

　　诗的最后两句提到了钱塘苏小小，李贺曾有一首《苏小小墓》，描述了江南名妓苏小小坚贞又幽怨的情怀，而他日思夜想的恋人，就像苏小小一样令人疼惜。自前一年一别后，不知不觉又秋风萧瑟，苦苦思念却相见无期，真是一种难言的痛。

　　根据李贺的另一首诗《恼公》所述，他与一女子于前一年的七夕定情，而在写这首诗时，二人已经劳燕分飞。李贺还写过一首七言律诗《洛姝真珠》，与他定情的女子应该就是这个美丽的洛阳姑娘“真珠”。

　　李贺早年赴东都参加科举考试，由于初试顺利，加上大文豪韩愈举荐，很快便融入了东都文人圈，每日饮酒作诗，诗酒风流，这是他一生中最得意的几年。就在这一时期的一次酒会上，他与这个姑娘有了一段交往。一个能诗，一个善舞，才子佳人，相见恨晚。

　　后来，李贺到长安应考，姑娘打算追随李贺，但她不是自由之身，李贺也没能力把她救出来，只好就此作别。

　　谁知这一别，二人再也没有机会重逢。来年七夕又至，李贺想起曾经的恋人，只能写诗抒发思念之苦，于是便有了这首深情款款的《七夕》。不知他会不会羡慕天上的牛郎织女，至少在一年的苦苦等待之后，还有一次甜蜜的相聚。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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