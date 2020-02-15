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吃下杜甫的诗（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-10 08:39

　　每当皓月当空，人们就容易想起“诗仙”李白那首著名的《静夜思》：“床前明月光，疑是地上霜。举头望明月，低头思故乡。”古人写过无数望月诗，这一首家喻户晓。唐朝号称“诗国”，而洛阳乃唐之东都，称其为“诗都”实非过誉。李白是“诗都”最耀眼的明星，拥有不少粉丝。

　　杜甫也是李白的粉丝之一，有诗歌为证。据不完全统计，杜甫先后给李白写过十多首诗。

　　后人将杜甫称为“诗圣”，与李白并称“李杜”。当时没有人把杜甫当偶像吗？有！中唐诗人张籍可谓杜甫的“迷弟”。

　　据冯贽(zhì)《云仙散录》记载，张籍因迷恋杜甫的诗歌，把杜甫的名诗一首一首抄在纸上，烧成灰，拌上蜂蜜，每天吃三勺。

　　一天，张籍的朋友上门拜访，见他正在做“甜点”，十分好奇，便问他原委。他说：“吃了杜甫的诗，我便能写出和杜甫的诗一样好的诗了！”朋友哈哈大笑。

　　来看张籍《秋思》一诗：“洛阳城里见秋风，欲作家书意万重，复恐匆匆说不尽，行人临发又开封。”这是一首脍炙人口的乡愁诗。当时，张籍客居洛阳城，萧瑟秋风起，落叶正堪悲，勾起他独在异乡的凄寂情怀，引发对家乡、亲人的思念之情，于是他创作了这首诗。

　　他通过描写写信前后的心情，表达乡愁之深。这首诗寓情于事，借助日常生活中一个典型片段——寄家书时的思想活动和行动细节，真切细腻地刻画了客居异乡的游子形象。

　　在这首诗里，我们是否可以看到杜甫《春望》一诗的影子呢？“烽火连三月，家书抵万金。”写《春望》时，杜甫身陷安史叛军占领下的长安，不知战乱中洛阳的家人是否安好，切盼来书以慰思亲之情。

　　杜甫与张籍都用独特的技巧表达了思念亲人的心情，寥寥数语，意味无穷。宋人张戒在《岁寒堂诗话》中，说张籍的诗“专以道得人心中事为工……思深而语精”，王安石在《题张司业诗》中评价张籍的诗：“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。”看来，张籍每日“食诗”，效果还是不错的。

　　古人追星也疯狂。被称为“星”的人，一定有光彩夺目之处，因此被人仰慕。追星的意义在于，看到自己仰慕的人很优秀、很努力，自己也会努力地学习提升，争取变得更好。您有喜欢的“星”吗？（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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