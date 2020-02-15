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清都山水郎（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-08-31 08:25

　　前几年，《甄嬛传》大热，我也跟着追了一把。记得其中一个桥段，说的是一个宫女冒充女主角争宠，无奈读书不多、才情不足，竟深信“玉楼金阙慵归去，且插梅花醉洛阳”是李白写的。

　　不是李白，那是谁呢？洛阳人朱敦儒。

　　朱敦儒，字希真，洛阳人，擅填词，得“词俊”之名，与“诗俊”陈与义等并称“洛中八俊”。早年的朱敦儒，才高名扬，桀骜不驯，任你是王公贵族还是王侯将相，他都不会拿正眼看，颇有李白当年藐视权贵的架势。

　　且看其《鹧鸪天·西都作》：“我是清都山水郎，天教分付与疏狂。曾批给雨支风券，累上留云借月章。诗万首，酒千觞。几曾着眼看侯王？玉楼金阙慵归去，且插梅花醉洛阳。”

　　朱敦儒自称是天上掌管山水的官员，不负责红尘中的琐事。在古代，很多文人为了保持高洁品性，不愿与世俗同流合污，洛阳人嵇康如此，朱敦儒亦如此。

　　朱敦儒轻狂至极，高官厚禄不入眼，只愿插梅赏梅，醉卧洛阳城。梅花，已然成了他的精神寄托。

　　47岁那年，朱敦儒遭遇靖康之乱。徽、钦二帝北狩，山河破碎、风雨飘摇。覆巢无完卵，朱敦儒也开始了南渡的流浪生活。

　　家国不幸，朱敦儒经常在词作中回忆故都的美好。他在《雨中花》中写道：“故国当年得意，射麋上苑，走马长楸。对葱葱佳气，赤县神州。好景何曾虚过，胜友是处相留。向伊川雪夜，洛浦花朝，占断狂游。”他在《临江仙》中写道：“生长西都逢化日，行歌不记流年。花间相过酒家眠。乘风游二室，弄雪过三川。”

　　南宋建立后，朝廷征召，在亲朋好友的劝说下，朱敦儒也当过小官。然江山易改，本性难移，耿直的性格，注定了他无法明哲保身，终被弹劾罢官。

　　于是，“词俊”朱敦儒又回到了最初的起点，做回“山水郎”，寄情山水，填词赋诗。然故国难回，故都难忘，“伊是浮云侬是梦，休问家乡”，“扁舟去作江南客，旅雁孤云。万里烟尘。回首中原泪满巾。碧山对晚汀洲冷，枫叶芦根。日落波平。愁损辞乡去国人”。家乡的山水、故乡的人，令人魂牵梦萦，他乡山水再美，他时时念叨向往的，依然是“且插梅花醉洛阳”。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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