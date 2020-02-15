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华林园里故事多（河洛拾珠）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-07 08:42

　　东汉末年，董卓火烧洛阳城。曹魏灭蜀后定都洛阳，逐步修复被破坏的宫殿城池，再后来司马氏篡魏建立西晋政权，开始全面复建、扩建洛阳城，当然也包括大规模的园林营造。

　　曹魏时期最重要的皇家园林芳林园，内有大型的景阳山和宽阔的天渊池，后来为避齐王曹芳名讳而改名为华林园，到西晋依然沿用，并增设殿堂、广植树木，花木掩映、山光水色、亭台楼阁，蔚为壮观。

　　在这样优美的园林中，自然会发生一些风雅之事，比如曲水流觞。曲水流觞，是中国古代民间的一种传统习俗，最早可以追溯到西周初年，后来发展成为文人墨客间诗酒唱酬的雅事。每年三月三日，人们举行祓禊(fú xì)仪式之后，坐在弯曲的河渠两旁，在上游放置酒杯，酒杯顺流而下，停在谁的面前，谁就取杯饮酒，意为除去灾祸不吉。华林园里，曾建“流杯石沟，宴群臣”，曲水流觞，蔚为盛事。

　　西晋时，华林园中的宴饮游会较为频繁。在游宴中，留下了大量描述华林园美景的诗篇，如荀勖《三月三日从华林园诗》等。

　　华林园中也有不雅之事。晋惠帝昏庸愚昧，在华林园里听到蛙声，就问左右：“它们这样叫是为了要官做，还是有别的原因呢？”后来天下大乱，很多百姓饿死，大臣上朝时把情况报告给他，惠帝竟然问，他们为什么不吃肉呢。做皇帝做到这个份上，真是令人哭笑不得。

　　华林园里还有过刀光剑影。据史书记载，司马伦擅政后，其党羽孙秀本来与张林有隔阂，后张林暗地里给司马荂(fū)(司马伦之子)写信，说孙秀专权，飞扬跋扈，扰乱朝廷，可杀之。

　　司马荂把信给父亲司马伦看，司马伦又给孙秀看。孙秀劝司马伦杀掉张林，司马伦同意。于是司马伦请同宗室的人在华林园聚会，召集张林、孙秀入见，趁机擒杀张林，并诛灭其三族。

　　华林园在八王之乱期间和南北朝初期受到很大破坏。北魏迁都洛阳之后，对洛阳进行重新规划，对华林园也进行了全面的修复和改建，园林的地位更为突出，规模宏大、功能多样，堪称豪华，一直延续到北魏王朝分裂后。华林园今已不存，故址在今汉魏洛阳故城内。站在这里，回望历史，令人无限遐想。（记者 刘永娟）
[ 责任编辑：王亮亮（见习）]
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