洛阳启动2020年中小学“杜绝舌尖上的浪费”主题教育活动

拒绝餐饮浪费，培养节约习惯。昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局获悉，为营造文明、健康、绿色、节约的用餐氛围，践行、落实“光盘”行动、“文明餐桌”行动，帮广大中小学生养成节俭意识，新学期开学后，我市启动了2020年中小学“杜绝舌尖上的浪费”主题教育活动，该活动将持续至今年12月。

拒绝餐饮浪费，培养节约习惯。昨日，《洛阳晚报》记者从市教育局获悉，为营造文明、健康、绿色、节约的用餐氛围，践行、落实“光盘”行动、“文明餐桌”行动，帮广大中小学生养成节俭意识，新学期开学后，我市启动了2020年中小学“杜绝舌尖上的浪费”主题教育活动，该活动将持续至今年12月。

市教育局体艺卫站相关负责人介绍，在活动形式上，各校可通过设计主题海报、公益广告、宣传栏、黑板报等，将文明用餐、“杜绝舌尖上的浪费”作为学校德育教育、社会实践活动的重要内容；对于各校的学生先进典型，要做好选树工作，树立节约教育先进典型。

在本周内，各校应利用班会、队会时间上好一节主题班会课，将“厉行节约、反对浪费”教育全面纳入课堂教学；引导学生从小事做起、从自己做起，逐步养成节约的行为习惯；制订防止餐桌浪费的具体办法，设立“学生文明就餐监督员”，将节粮行动落到实处，最大限度减少食品浪费。

各校还可通过丰富多彩的体验活动，培养学生的节俭意识，如：组织学生到社会实践基地、研学基地，结合劳动课程安排农业生产或生产实习等相关体验活动，培养尊重劳动人民、劳动成果的思想感情；也可组织学生观察了解节粮的知识、方法，开展研究性学习，组织开展餐饮消费等情况社会调查。

此外，各校还要完善食品采购、储存、加工等环节的工作制度及措施，加强对用餐人数的分析、预估，实施动态管理，做到按用餐人数做餐、配餐，及时对剩余饭菜现象进行分析研究，及时调整菜品、食品份量，改善菜品口味，提供小份食品，减少浪费。(记者 焦琳)